القاهرة - ناهد إمام



شهد د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاقيتين شراكة بين صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية مع شركة بي انفستمنتس القابضة الرائدة بمجال الاستثمار المباشر، والتي تديرها شركة بي بي إي بارتنرز، وذلك للاستثمار بقطاع الرعاية الصحية والدواء، بأكثر من 2 مليار جنيه.



وتنص الاتفاقية الأولى، على التزام صندوق مصر السيادي بوضع خطة باستثمار 100 مليون جنيه في شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية (BHI)، حيث إن شركة بي إنفستمنتس، قد أسست شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية، لتكون الذراع الاستثمارية للشركة في مجال الرعاية الصحية المتخصصة والتي تستهدف في المرحلة الأولى، الاستثمار في مجال الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل، حيث تمتلك الشركة 51% من المركز المصري لأطفال الأنابيب، إحدى المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والصحة الإنجابية (IVF) في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وتستهدف شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية، استثمار مليار جنيه مصري، وقد التزم كل من شركة بي إنفستمنتس وصندوق مصر السيادي باستثمار 200 مليون جنيه و100 مليون جنيه على التوالي، مع طرح باقي الحصص على مستثمري القطاع الخاص المحليين والإقليميين.



أما الاتفاقية الثانية، تستهدف استثمار شركة «بي إنفستمنتس» في منصة الاستثمار التي أنشأها صندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية والمخصصة، وذلك للاستثمار في مجال توزيع وتجارة الأدوية في مصر، بهدف تعزيز الكفاءات وضخ رأس المال المطلوب لدعم تحديث البنية التحتية لإضفاء الطابع المؤسسي على القطاع، من خلال خلق اتفاقات تعاونية مع الشركات الرائدة في السوق المحلي بهدف الإسراع من نموهم وتوسيع نطاق تقديم خدماتهم جغرافيا في جميع محافظات مصر وكذا التوسع إقليميا.



وأكد د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لدعم الجهود التشاركية والتنموية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن الدولة المصرية تسير بخطوة واضحة وجادة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 والتي يأتي على رأسها تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، لذا تحرص وزارة الصحة والسكان، على التوسع في الاستثمار بالقطاع الصحي بالتعاون مع الشركات والجهات المنوطة بالاستثمار الصحي، وذلك وفقا لرؤية واستراتيجية متطورة، هدفها وضع مصر ضمن الدول المتقدمة عالميا بشأن مجالات الاستثمار الصحي.



ومن جانبها، قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن منصة الاستثمار تستهدف الاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية وتوفير مجموعة واسعة من العروض الرقمية التي تعمل على تحسين كفاءة التشغيل وضمان استقرار السوق وتحسين تجربة العملاء، حيث إنه سيساهم في ضخ استثمارات بنحو 2.1 مليار جنيه، ضمن المرحلة الأولى للشراكة، فضلا عن زيادة وجذب الفرص الاستثمارية، موضحة أن صندوق مصر، يضع تطوير قطاع الرعاية الصحية ضمن أولوياته باعتباره شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، وكذلك أهداف التنمية المستدامة.