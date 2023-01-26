

تشارك جامعة الكويت ممثلة بمدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط د.هدى عبدالله في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي والذي تستضيفه جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 25 الى 26 الجاري.



يذكر أنه سيتم عقد اجتماع تحضيري لوكلاء مديري الجامعات المشاركة، يتبعه اجتماع مديري الجامعات.



هذا وستقدم جامعة الكويت خلال الاجتماع العديد من المبادرات العملية المشتركة المرتبطة بمحاور الاجتماع والتي تعزز التعاون المشترك بين جامعات مجلس التعاون الخليجي.