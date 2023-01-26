

آلاء خليفة



دعا مساعد العميد للشؤون الأكاديمية في كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.عبدالله الغصاب وزير التربية ووزير التعليم العالي ومسؤولي «التربية» إلى توفير إحدى المدارس أو إحدى مباني الوزارة غير المستغلة في المنطقة العاشرة وتهيئتها بشكل صحيح، وتوفير كل المستلزمات والأدوات الأكاديمية لتكون فرعا جديدا لكلية التربية الأساسية ولفتح شعبة أمام الطلبة الذين يتأخرون دراسيا لعدم توافر شعب دراسية لهم، وذلك على غرار إعادة فتح مركز علوم البحار لطلبة كليات جامعة الكويت.



وقال الغصاب إن طلبة المنطقة العاشرة يعانون باستمرار من العديد من المشاكل بسبب بعد المسافة من منزلهم إلى الكلية في منطقة العارضية، بالإضافة إلى الازدحام الشديد والاختناقات المرورية التي تواجه الطلبة، مما يؤدي إلى تأخر الطلبة على المحاضرات والاختبارات، بشكل مستمر، وهو ما يتطلب منا جميعا تضافر الجهود من أجل إيجاد الحلول لتلك المشكلة المزمنة التي تتسبب في ارهاق الطلبة وضياع الوقت في الطرق والازدحامات.



وشدد الغصاب على ضرورة فتح المدارس غير المستغلة في المناطق العاشرة أمام طلبة «التطبيقي» لاستخدامها في فتح قاعات دراسية جديدة لهم للتقليل من معاناة الطلبة والأخطار التي يواجهونها في الانتقال إلى كلياتهم بمنطقة العارضية، فضلا عن الطاقة الاستيعابية للكلية التي لا تتناسب والأعداد المسجلة من الطلبة حيث إن القاعات في العارضية تستوعب بحد أقصى 34 طالبا.



وأكد أن فتح تلك المدارس لاستقطاب الطلبة هو أمر مهم للتقليل من الكثافة الطلابية في الكليات وتوفير الوقت والجهد على الطلبة وتحقيق بيئة وجودة تعليميتين مناسبتين.