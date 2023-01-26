رفع رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة التكميلية امس لعدم حضور الحكومة.



وقال السعدون «على الرغم من اكتمال النصاب إلا أن الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني أبلغني أمس بعدم حضور الحكومة، إذن ترفع الجلسة وفق اللائحة الداخلية إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل».



وكان رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح قد رفع كتاب استقالة الحكومة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جدول الأعمال المدرج عليه استجوابا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة د. جنان بوشهري.



واشتمل جدول أعمال الجلسة على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر. وتضمن المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، و7 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة. واحتوى الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية، وتقريري اللجنة التشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حول علانية التصويت على مناصب مكتب المجلس وإلغاء لجنة الأولويات.