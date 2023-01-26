وجه النائب أ.د.حمد المطر سؤالا إلى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، بشأن مناقصة أعمال صيانة وتركيبات إضافية لأنظمة مكافحة الحريق، ونص السؤال على ما يلي:



طرحت وزارة الإعلام والثقافة مناقصة لأعمال صيانة وتركيبات إضافية لأنظمة مكافحة الحرق طبقا لمتطلبات قوة الإطفاء العام للمحطات الخارجية بالوزارة، وتقدم للمناقصة عدد من الشركات، بلغ أقل سعر مقدم من المناقصين مبلغ أربعمائة وثمانين ألف دينار، إلا أن الوزارة أرستها على الشركة التالية له في السعر، ما أدى إلى تكبد خزينة الدولة مبالغ إضافية من دون جدوى أو سبب فعلي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للمناقصة.



2 ـ ما سبب عدم ترسية المناقصة على الشركة التي تقدمت بأقل الأسعار؟



3 ـ تاريخ المناقصة وتاريخ فض المظاريف وتاريخ الترسية.



4 ـ أسباب التأخير في الترسية (في حالة وجود فارق زمني بين فض المظاريف والترسية).



5 ـ ما قيمة الأعمال الإجمالية التي تقدم بها المناقص الأول، وما قيمة الأعمال المقدمة من الشركة التي أرسيت عليها المناقصة؟



6 ـ بيانات كل من الشركة التي تقدمت بأقل سعر والشركة التي أرسي عليها العطاء.