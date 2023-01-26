آلاء خليفة



قام وفد من الأساتذة الأطباء المشاركين في المؤتمر العالمي الثامن عشر للجراحين - الذي نظمته وزارة الصحة - بزيارة لكلية القانون الكويتية العالمية KILAW.



وقد ترأس الوفد الطبيب الجراح الكويتي موسى خورشيد، وضم كلا من الأساتذة الأطباء الجراحين: أسماء الراشد، ووضاح الرفاعي، وستيفن ستيان، وسكوت شيكورا، وناتان زيوندل، وميشيل روسلن، ومارينا كورين، وهاني القاضي، وكازيونوري كساما، وأشرف حداد، وستيفن ويكسنر، وألبرتو فيريرس.



وكان في مقدمة مستقبلي الوفد رئيس الكلية أ.د.محمد المقاطع، ورئيسة قسم اللغة العربية د.سهام الفريح، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالكلية.



وأشار الوفد الزائر - بداية - إلى أن إدراج كلية القانون الكويتية العالمية ضمن برنامج الزيارات الميدانية للأساتذة الأطباء المشاركين في المؤتمر العالمي للجراحين، إنما جاء نظرا إلى السمعة الأكاديمية والعلمية المتميزة التي تحظى بها الكلية على المستويين الإقليمي والدولي.



وجال الوفد الطبي الزائر في مختلف أرجاء الكلية، وشملت الجولة الأقسام العلمية، والقاعات الدراسية، وقاعة المحكمة الصورية، والمكتبة، واطلع على نظام كل من التسجيل والتقويم، وتعرف التقنيات الحديثة المستثمرة فيهما، ووسائل التواصل بين الجهات الإدارية المعنية ومدرس المقرر من ناحية والطالب من ناحية أخرى، وإدخال التعليم الرقمي عنصرا أساسيا في طرائق التدريس. كما اطلع الوفد على مرافق الكلية، والمباني الجديدة، وما ضمته من مرافق متطورة، لاسيما المسرح، والملاعب الرياضية، وصالات التربية البدنية، وحمام السباحة الخاص بكل من الطلاب والطالبات.