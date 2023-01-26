عبدالكريم العبدالله



حصل فريق سرطان الرأس والرقبة بمركز الكويت لمكافحة السرطان على جائزة نجمة السلامة المقدمة من وزارة الصحة بالتعاون مع إدارة الجودة والاعتراف.



وقال رئيس الفريق ورئيس وحدة سرطان الرأس والرقبة بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.أحمد بوشهري في تصريح لـ «الأنباء» إن المشروع معني بمرضى سرطان الرأس والرقبة في مركز الكويت لمكافحة السرطان، ويعتبر الأول من نوعه في الكويت، وهو مشروع فريق متعدد التخصصات وتحديد مسار علاجي لرعاية مرضى سرطان الرأس والرقبة.



وبين أن الفريق المتعدد التخصصات يشمل العلاج الإشعاعي للأورام، وعلاج النطق والبلع، والتغذية العلاجية، والعلاج الطبيعي والمهني وأيضا يشمل الصحة النفسية، كما أنه مؤخرا تم انضمام الفريق الجراحي وفريق التمريض.