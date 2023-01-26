أعرب وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله في بيان له عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين إقدام أحد المتطرفين في مدينة (لاهاي) في هولندا على تمزيق وحرق نسخة من المصحف الشريف في خطوة استفزازية أخرى وبعد يوم فقط من عمل مشين مماثل في السويد قائلا: إن «هذه الأعمال من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم».



ودعا الوزير العبدالله جميع الدول والمنظمات الدولية الى مضاعفة جهودها وتحمل مسؤولياتها لوقف مثل هذه الأعمال المنبوذة والإساءات المتعمدة والمتكررة والعمل على نشر قيم الحوار والتسامح ونبذ الكراهية والتطرف بدلا من التحريض على العنف.