يقولون «لكل صيف حكاية»، وأن كل صيف يحمل معه شيئا جديدا ومختلفا يرافقك أثره ما حييت، لذلك جمعنا لكم في هذا المقال قائمة بأفضل أفلام عن ذكريات الصيف لكل منها قصة مختلفة جرت أحداثها خلال العطلة الصيفية وغيرت حياة أبطالها إلى الأبد.



ستجدون في هذه القائمة أفلاما درامية وأخرى رومانسية، أفلام رعب وغيرها، وتوقعوا الكثير من مشاهد البحر، الجو الجميل والأوقات الممتعة، المغامرات، الضحكات والخيبات، قصص الحب والصداقة واللحظات المرعبة.



The Sisterhood of the Traveling Pants



نفتتح قائمتنا بهذا الفيلم الدرامي الرومانسي الرائع الذي يعبر تماما عن فكرة مقالنا، إذ تدور أحداثه حول العطلة الصيفية المميزة التي غيرت حياة أربع صديقات مقربات لم يسبق لهن أن افترقن عن بعضهن البعض قبل ذلك الصيف، وأثناء تسوقهن استعدادا للسفر تعثر كل من «لينا، بريدجت، كارمن وتيبي» على بنطال يناسب مقاساتهن «المختلفة» بشكل عجيب، ما يجعلهن يعتقدن أن البنطال سحري وسيمنحهن صيفا لا ينسى، لذلك يقررن التناوب على ارتدائه، ثم الكتابة عن أي شيء مميز حدث معهن أثناء ذلك.



يسافر البنطال من اليونان إلى المكسيك، ميريلاند فكارولينا الجنوبية، متنقلا بين لينا (أليكسيس بليديل) وبريدجت (بلايك ليفلي) وتيبي (آمبر تيمبلين) وكارمن (أميركا فريرا)، ومؤثرا على كل واحدة منهن بطريقة مختلفة كاختلاف شخصياتهن، لنستمتع بمشاهدة أربعة قصص متصلة منفصلة عن الحب، الصداقة، الخسارة، النضج واكتشاف الذات.



Stand By Me



فيلم كلاسيكي، مقتبس من إحدى روائع الكاتب الشهير ستيفن كينغ، ويتناول الأثر الذي تتركه داخلك تلك اللحظات التي تتشاركها مع أصدقاء الطفولة، وكيف بإمكانها أن تحدد مسار حياتك ومستقبلك، ففي هذا الفيلم يتذكر غوردي (ربتشارد دريفوس) الصيف الذي قضاه مع أصدقائه عندما كانوا بعمر 12 عاما، وبالتحديد صيف 1959 الذي خرج فيه كل من «غوردي، كريس، تيدي وفيرن» في رحلة للبحث عن جثة فتى مفقود، آملين بذلك أن يصبحوا أبطالا مشهورين. ورغم الغموض والخطر الذي رافق بداية هذه الرحلة، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مغامرة مثيرة أدركوا بعد انتهائها أنهم لم يعودوا مثلما كانوا، فقد منحت هذه الرحلة القصيرة «غوردي» ورفاقه الفرصة ليواجهوا مخاوفهم ويتحدثوا بصراحة عن أحلامهم وآمالهم وصراعاتهم الخاصة، كما ساعدتهم على اكتشاف مدى شجاعتهم، ما الذي يريدونه حقا وما يمكنهم القيام به، وعلى الرغم من صغر سن الممثلين ويل ويتون، ريفير فينيكس، كوري فيلدمان، جيري أوكونل (لم يتجاوزوا 15 عاما) إلا أنهم قدموا أداء احترافيا لا ينسى، حيث تنوع بين الدراما والكوميديا.



Now and Then



«عندما تكون بعمر 12 عاما فأنت تعيش كل لحظة من دون مسؤوليات، فلا تندم على الماضي أو تقلق بشأن المستقبل»، فيلم درامي كلاسيكي أحداثه مشابهة لفيلم «Stand by Me» لكن هذه المرة يصور حياة أربع صديقات بين الماضي والحاضر، وبالتحديد بين صيف 1970 عندما كن في سن الـ 12 وصيف 1995 بعدما أصبحن في منتصف الثلاثينات، ومن خلال «الفلاش باك» نرافق «روبرتا، كريسي، تيني وسامانثا» في مغامرتهن الصيفية المثيرة التي أثرت بشكل واضح على مساراتهن الشخصية والمهنية، والفيلم من بطولة: كريستينا ريتشي، ثورا بريتش، غابي هوفمان، روزي أودونيل، ديمي مور، ريتا ويلسون، ميلاني غريفيث.