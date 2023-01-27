

القاهرة ـ ناهد إمام



وقع م.فؤاد رشاد الرئيس التنفيذي لشركة فجر الأردنية المصرية للغاز الطبيعي وحسين الصفدي الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة، اتفاق تنفيذ تسهيلات توصيل الغاز الطبيعي الى مدينة القويرة الصناعية في العقبة الأردنية.



وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية م. طارق الملا ـ امس ـ أن الاتفاق يأتي امتدادا لأعمال الشركات البترولية المصرية التي تعمل على تنفيذ مشروعات شبكة الغاز الطبيعي داخل الأردن الشقيق، متمثلة في شركة فجر التي تقوم بدور بارز في تنفيذ مشروعات الغاز الطبيعي داخل الأردن خلال السنوات الأخيرة بما أسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.



وأكد الملا حرص مصر المتواصل على تقديم خبراتها الطويلة في مشروعات الغاز الطبيعي للأشقاء في الأردن في إطار التكامل بين البلدين في هذا القطاع الحيوي الذي يعود بالنفع على الجانبين وتحقيق المصالح المشتركة.



وأضاف أن تطوير التكامل والتعاون بين البلدين له أولوية خلال المرحلة المقبلة في ضوء الدور المهم الذي تلعبه شبكة الغاز الطبيعي الممتدة بين مصر والأردن، والتي تعد أساسا قويا لتطوير التعاون وتعظيم الاستفادة من مصادر الغاز الطبيعي.



وأشاد الوزير بالتعاون المثمر بين شركة فجر الأردنية المصرية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن في تنفيذ مثل تلك المشروعات الاستراتيجية لتغذية المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.



من جانبه، قال د. صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إن هذا المشروع يأتي استكمالا لجهود كبيرة لإنجاز توصيل الغاز الطبيعي للصناعات في ظل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار بالأردن، مؤكدا أهمية الغاز الطبيعي في تخفيف تكلفة الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وتوفير فرص عمل جديدة.



وأشاد بالدور الذي قامت به شركة فجر الأردنية المصرية والتعاون المثمر بينها وبين شركة تطوير العقبة للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأردني.