«الطوارئ الطبية» تعاملت مع 160 ألف بلاغ العام الماضي منها 125 ألف حالة تم نقلها إلى المستشفيات



عبدالكريم العبدالله



كشف مدير إدارة الطوارئ الطبية في وزارة الصحة د. أحمد الشطي عن إدخال 270 سيارة إسعاف جديدة إلى أسطول الطوارئ الطبية خلال الفترة المقبلة.



وقال الشطي في كلمة للصحافيين صباح أمس على هامش حفل تكريم المتميزين في إسعاف منطقة الصباح الصحية إنه تم الانتهاء من وضع المواصفات وتقديم الطلبات لهذه السيارات وفي انتظار الانتهاء من الإجراءات الإدارية والرقابية المتبعة والدورة المستندية لها. وأكد د. أحمد الشطي أن هذه الأعداد تمثل نحو 30 إلى 50% زيادة في أسطول الإسعاف الحالي.



وأشار إلى «أننا في مرحلة تجهيز عقود الإسعاف الجوي والإخلاء الجوي»، لافتا إلى أن تمديد عقد الإسعاف الجوي يخضع للتقييم نحو التطوير.



وقال: «نتطلع أيضا إلى دخول المؤهلين من المسعفين إلى سوق العمل لمواكبة الطلب المتزايد والتوسع في مراكز الإسعاف الجديدة».



وذكر الشطي أن إدارة الطوارئ الطبية تعاملت مع 160 ألف بلاغ خلال العام الماضي، منها 125 ألف حالة تم نقلها إلى المستشفيات، ومن بينها 87 ألف حالة عاجلة و38 ألف حالة غير عاجلة.



وأشار إلى التعامل مع 9 آلاف حالة حوادث طرق خلال العام 2022، منها وفيات وإصابات وإعاقات متعددة.



وأوضح أنه على الرغم من التحذيرات الكثيرة والمتكررة، إلا أن هناك وفيات بسبب الاختناقات أثناء موسم البر والتخييم بسبب الفحم غير مكتمل الاحتراق الذي يوضع في أماكن مغلقة، لافتا إلى أن هذه الكوارث بالإمكان الوقاية منها. وعبر الشطي عن شكره وتقديره لأبطال الطوارئ الطبية من منتسبي المهنة، مؤكد أنها مهنة القيم والأخلاقيات. وأوضح أن هذا التكريم هو تحفيز وتشجيع، واستجلاب للانجازات وإرسال رسائل التقييم والتخطيط، مشيرا إلى أن عدد من فنيي الطوارئ الطبية تعامل مع أكثر من 300 حالة خلال العام الماضي، وهو ما يعد تميزا نوعيا في التعامل مع الحالات.وذكر الشطي أن إجمالي العاملين في منطقة الصباح الطبية من المسعفين بلغ 256 موظفا موزعين على 6 مراكز إسعاف بالمنطقة.