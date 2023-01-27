قدم النائب أحمد لاري اقتراحا برغبة باستعجال الزيادة المقررة في مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج بنسبة 50% بأثر رجعي من بداية شهر ديسمبر 2022، ونص الاقتراح على ما يلي:



على الرغم من قيام مجلس الوزراء بإقرار الزيادة المالية لمخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج بنسبة (50%) اعتبارا من بداية السنة المالية المقبلة في 1 أبريل 2023، ومع أن هذا القرار المحق يوضح اهتمام الحكومة بتقديم أنواع الدعم كافة لأبنائنا الطلبة المبتعثين وتهيئة البيئة المعيشية الملائمة لهم للدراسة بالخارج، إلا أن إقرار بدء الزيادة مع بداية السنة المالية 1/4/2023 يعني أن وضع الطلبة المبتعثين في ظل الأوضاع الاقتصادية في جميع دول العالم وزيادة ارهاق الطلبة المبتعثين لمدة أربعة أشهر مقبلة لن يحقق الفائدة المرجوة والمنتظرة، وكان الأولى منحهم هذه الزيادة من صدور القرار لرفع أي معاناة وتقليل الأضرار الناتجة عن زيادة الرسوم والمصروفات بالخارج للطلبة المبتعثين، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«يقوم مجلس الوزراء بإعادة النظر والاستعجال في منح الزيادة المقررة بمخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج بنسبة (50%) بأثر رجعي من بداية شهر ديسمبر 2022 لرفع الآثار السلبية عن كاهل الطلبة المبتعثين بالخارج من رسوم وضرائب وزيادة أسعار في الدول المبتعثين إليها».