بداح العنزي



يستأنف المجلس البلدي أعماله الاثنين المقبل برئاسة عبدالله المحري، وذلك بعد انتهاء عطلته الربيعية، حيث ينظر في اقتراح من 6 أعضاء بشأن تخصيص مشروع سكني غرب البيوت الحكومية في منطقة جليب الشيوخ والمقدم من كل من رئيس المجلس عبدالله المحري ونائبه خالد المطيري، فهد العبدالجادر، ناصر الجدعان، عبدالله العنزي، نصار العازمي.



ويتضمن جدول الأعمال التالي: الطلب المقدم من الأعضاء خالد المطيري، عبدالله العنزي، فهد العبدالجادر، م.منيرة الأمير، م.فرح الرومي، بشأن طلب مناقشة دور البلدية واستعدادها وتصوراتها بالتعامل مع برنامج عمل الحكومة.



سؤال العضو م.شريفة الشلفان بشأن الاتفاقية الموقعة بين بلدية الكويت والبنك الدولي في 2018 للدعم الفني لإدارة النفايات.



طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري استحداث مدخل ومخرج لموقع حلبة (جابر الأحمد) بمنطقة الضجيج من طريق الدائري 6.5.



الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن السماح بالاعلانات التجارية بوسائل النقل المتنقلة.



الاقتراح المشترك والمقدم من الاعضاء عبدالله المحري، خالد المطيري، فهد العبدالجادر، عبدالله العنزي، ناصر مرضي الجدعان، نصار رجعان العازمي، بشأن تخصيص مشروع سكني غرب البيوت الحكومية في منطقة جليب الشيوخ.



الاقتراحين المقدمين من خالد المطيري، الأول بشأن إنشاء مخرج من شارع المدارس رقم 200 بمنطقة جليب الشيوخ الى الطريق الدائري 5 .6 وآخر بشأن تخصيص موقع (حراج) لبيع السيارات المستعملة.



الاقتراح المقدم من العضو د.م.حسن علي كمال بشأن إنشاء حديقة عامة مع مضمار للمشي في منطقة الدعية السكنية.



الاقتراحين المقدمين من العضو ناصر الجدعان، الأول بشأن إنشاء جسر مشاة على شارع التعاون بين منطقتي سلوى وشاطئ أنجفة، وآخر بشأن جسر مشاة على شارع المسجد الأقصى بين منطقتي سلوى والرميثية.



الاقتراحين المقدمين من العضوة م.علياء الفارسي بشأن ضم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الى عضوية اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات، وآخر بشأن الاختناق المروري في منطقتي الجابرية والسرة.