في إطار التجهيزات والاستعدادات للاحتفالات بالأعياد الوطنية، أعدت مراقبة رفع الأعلام وأعمال الزينة في إدارة العلاقات العامة خطة متكاملة لتزيين المباني الرسمية والطرق الرئيسية بأعلام الدولة بهذه المناسبة خلال شهر فبراير.



وشكلت المراقبة ثلاثة فرق ميدانية للقيام برفع أعلام الدولة في عدد من المرافق الرسمية والطرق الرئيسية، حيث بدأت أمس في قصر بيان ومطار الكويت الدولي ثم اليوم الجمعة على طريق المطار والدائري الخامس وغدا السبت على الدائريين الاول والثاني ودوار الجهراء وساحة الصفاة والمباركية.



وستتواصل عملية رفع الاعلام يوم الاحد المقبل في نادي سباق الهجن، والاثنين في مباني المحافظات الست وشارع الغزالي، والثلاثاء بشارع تونس وبيروت، ويومي الأربعاء والخميس في شارع الخليج وشارع التعاون.



وسيكون الاول من فبراير المقبل الاحتفال الرسمي برفع علم الدولة في ساحة العلم، وستنتهي الفرق من رفع الاعلام يوم الجمعة 3 فبراير على جسور الدائري الرابع.