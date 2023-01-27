بداح العنزي



أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي انه سيتم إعداد تقرير بالأنشطة المسموح بها ضمن المباني التاريخية التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لعرضه على المجلس البلدي.



وقال م.المنفوحي في رده على السؤال المقدم من العضوة م.شريفة الشلفان، بشأن الطابع العمراني لمدينة الكويت انه تم الانتهاء من دراسة مشروع تطوير مدينة الكويت 2030 ورغم اعتمادها فإنه لم يتم البدء بالمشروع.



وحول آلية التعامل مع هدم أو إصلاح المباني المتهالكة والآيلة للسقوط، أوضح انه تم تشكيل لجنة العقارات المتهالكة والآيلة للسقوط والمهجورة بموجب القرار الإداري رقم A95/2022 المؤرخ 24/7/2022 من الكوادر الفنية المتخصصة بالبلدية، وتختص اللجنة ببيان وتحديد ودراسة الحالات التي تواجه البلدية من البيوت المتهالكة والآيلة للسقوط التي تشوه المظهر العام وتحديد طريقة التعامل مع كل حالة من هذه الحالات مع تحديد المهلة المناسبة لترميم المبنى او إزالته وإنذار المالك وشاغلي المبنى في حالة الإخلاء، وتوحيد الآلية على مختلف الحالات المماثلة، ووضع آلية لمطالبة الملاك بالمصروفات التي أنفقتها البلدية في حال قيامها بتنفيذ أعمال الترميم أو الصيانة او الهدم، علما انه جار التنسيق مع أفرع البلدية بالمحافظة للإفادة عن العقارات المتهالكة او المهجورة او الآيلة للسقوط لدراستها من خلال اللجنة.



وحول اختصاصات قسم المحافظة على المباني التاريخية، اختصاصات قسم المحافظة على المباني التاريخية هي:



- استطلاع أوضاع المباني التاريخية بالكويت وتوثيقها.



- إجراء ومتابعة الدراسات الخاصة لإعداد أرشيف وطني بالمباني الأثرية والتاريخية.



- مراجعة تصاميم جميع المباني المزمع إنشاؤها والمجاورة لمناطق المباني التاريخية للحفاظ على طابعها الخاص.



- المشاركة في الإشراف على المباني التاريخية والتراثية بالكـويــت مـــع الجهات المختصة.