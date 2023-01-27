فيما أودت العواصف الثلجية العاتية والبرد القارس بحياة 5 أشخاص على الأقل في اليابان، أطلقت طوكيو أمس أيضا بنجاح صاروخا يحمل قمرا اصطناعيا استخباراتيا لتحسين الاستجابة للكوارث ومراقبة التطورات في المواقع العسكرية بكوريا الشمالية. وسجلت درجات الحرارة مستويات منخفضة قياسية بلغت 12 درجة مئوية تحت الصفر في بعض أجزاء البلاد.



وتأثرت حركة القطارات والطرق بشدة، وغطت الثلوج الكثير من الطرق.



وأفادت وسائل الإعلام المحلية أمس بأن الآلاف من الأشخاص اضطروا إلى قضاء الليلة في مقصورات القطارات أو في المحطات في مقاطعتي كيوتو وشيجا بغرب البلاد، بينما تقطعت السبل بسائقي السيارات في بعض الطرق الرئيسية. وتشهد اليابان حاليا أشد بداية لفصل الشتاء حتى الآن. ووجهت السلطات تحذيرا للسكان في المناطق المطلة على بحر اليابان، وكذلك ساحل الأطلسي بهطول المزيد من الثلوج.



وفيما يتعلق بالقمر الاصطناعي، الذي أرجئ إطلاقه يوما بسبب الطقس السيئ، فإنه يمكنه التقاط صور على الأرض في الليل، بالإضافة إلى أوقات الطقس السيئ. كما أنه يمكن استخدامه لنقل البيانات في حال وقوع كارثة طبيعية، وذلك وفقا لمركز استخبارات الأقمار الاصطناعية التابع لمجلس الوزراء الياباني.