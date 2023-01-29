

القاهرة - محمد صلاح



رفضت الفنانة نجلاء بدر التصنيف السائد في السينما المصرية منذ التسعينيات حول «السينما النظيفة»، مؤكدة أن الفن بطبيعته لا يعرف التصنيف، ولا توجد فيه خطوط حمراء، وقالت: «معنديش خطوط حمراء وأرفض مصطلح السينما النظيفة لأن الفن ليس فيه تصنيف».



وأكدت نجلاء، خلال حوارها مع برنامج «سبوت لايت»، أن الفنان يبحث دائما عن شخصية يخرج فيها مخزونه الفني، وعندما يجد سيناريو جيدا ومخرجا متميزا وطاقم عمل جيدا يبدع في الدور، موضحة أن شخصيتها بمسلسل «في كل أسبوع حكاية» كانت «وش السعد» عليها، لافتة الى أنها ستشارك في مسلسل «سر السلطان» من إخراج خالد يوسف، وقالت إن هناك تكتما كبيرا من القائمين على العمل لحين الانتهاء من المسلسل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان المقبل.



وفي إشارة لانتقال خالد يوسف من عالم السينما إلى الدراما التلفزيونية لأول مرة، ردت بدر: المخرج السينمائي يتميز برؤية مختلفة عن المخرج الدرامي، وهذا ما يميز خالد يوسف في إخراجه لمسلسل «سر السلطان»، والذي يعد أول مسلسل درامي يخوض من خلاله تجربة الإخراج، موضحة أنه مهتم بكل كادر ومشهد يقوم بتصويره، مؤكدة أنها تستمتع بتعليقات «السوشيال ميديا» على أعمالها الفنية، وتقابل تعليقات تضحكها من قلبها، كما أنها تحب أن تستمع لكل الآراء.



وأوضحت نجلاء بدر أن بعض الفنانين، يفكرون في عمل مشروع بجانب مهنة التمثيل، وذلك يحتاج إلى عناية في الاختيار وتركيز، مضيفة أنها تحب مهنة الديكور، ومن الممكن أن تعمل بها.