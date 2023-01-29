تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بشمول باحثي شؤون الطلبة ومسجلي شؤون الطلبة الكويتيين العاملين في وزارة التربية، بالكادر الذي تم إقراره لزملائهم في الوظائف التربوية المساندة، ونص الاقتراح على ما يلي:



صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2019 بإقرار كادر العاملين بالوظائف التربوية المساندة بوزارة التربية وشمل الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وأمناء المكتبات، والتقنيات التربوية، إلا أن هذا القرار لم يشمل باحثي شؤون الطلبة الكويتيين وعددهم 1360 ومسجلي شؤون الطلبة وعددهم 3507، رغم أن دورهم لا يقل أهمية عن دور زملائهم بوزارة التربية، ورغم مطالبة وزارة التربية لمجلس الخدمة المدنية في كتابيها رقم (2021099379) المؤرخ بتاريخ 3/11/2021، ورقم (986700) المؤرخ بتاريخ 30/10/2022 بشمول العاملين بوظائف (باحثي شؤون الطلبة - ومسجلي شؤون الطلبة) بالقرار رقم (16/2019) بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مدارس وزارة التربية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



«إصدار قرار من مجلس الخدمة المدنية بشمول باحثي شؤون الطلبة ومسجلي شؤون الطلبة الكويتيين العاملين في وزارة التربية، بالكادر الذي تم إقراره لزملائهم في الوظائف التربوية المساندة من قبل مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 16 لسنة 2019، وذلك لتحقيق العدالة والمساواة بينهم».