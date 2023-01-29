وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالين إلى كل من وزير الصحة، د.أحمد العوضي، بشأن عدد المقبولين في البورد الكويتي لكل تخصص، ووزير الدولة لشؤون البلدية، بشأن مشروع تطوير وتحديث شاطئ الفنطاس:



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي: فيما يخص القبول في برامج البورد الكويتي، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ عدد المقبولين في البورد الكويتي لكل تخصص، وما إجراءات وقواعد ومعايير القبول؟



2 ـ عدد المتقدمين للبورد الكويتي لكل تخصص، وعدد الناجحين الذين اجتازوا الاختبار مع تزويدي بأسمائهــــم ودرجاتهم في الاختبار.



3 ـ عدد الناجحين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية للبورد الكويتي لكل تخصص ودرجاتهم، وعدد الذين لم يجتازوا المقابلة الشخصية ودرجاتهم.



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ما يلي:



نظرا لأهمية المنتزهات لأهالي المناطق السكنية، ودورها في الترفيه عن العوائل والشباب، وما يترتب عليها من ممارسات رياضية وزراعة تجميلية ومناظر ترويحية ترفع من جودة حياة المواطن، ولما يعانيه شاطئ الفنطاس من إهمال، وتأخير مشروع تطويره وتحديثه، ما حرم أهالي المنطقة والمناطق المجاورة من متنفس رائع كانوا يقضون فيه أوقاتا ترفيهية وعائلية ويمارسون فيه رياضات مفيدة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ بيانات تفصيلية عن الشركة المكلفة بالمشروع، بما في ذلك قيمة رأس مالها وتاريخ تأسيسها والمشاريع المرساة عليها.



2 ـ تكلفة المشروع على الدولة والفترة المحددة لإنجازه.



3 ـ سبب التأخير في إنجاز المشروع.