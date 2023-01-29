وجه النائب د.خليل أبل سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، بشأن التجاوزات في المعهد العالي للاتصالات والملاحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ونص السؤال على ما يلي:



نظرا لمخالفات وتعديات قسم المواد الأساسية في المعهد العالي للاتصالات والملاحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقـــــي والتدريب، وما يجري من تجاوزات من إدارة المعهد والقائمين عليها سواء من استغلال السلطة الممنوحة لهم إداريا وماليا وتعليميا، ما أدى إلى إحداث خلل بسبب المنهجية التسلطية في اتخاذ القرارات وتجاوزات على اللوائح والنظم المعتمدة قانونا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بالهيئـــــــة التدريسية والتدريبية الأساسيين في قسم المواد الأساسية في المعهد العالي للاتصالات والملاحة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمنتدبين من خارج الهيئة، على أن يتضمن مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية وسنوات الخبرة العملية، والمواد التدريسية التي يُدرّسونها في القسم، وبيان أسباب الاستعانة بمدرسين من خارج القسم ومسمياتهم الوظيفية والجهة المنقولين منها، ومدة ندبهم وسنوات خبرتهم العملية وتخصصاتهم العلمية.



2- كشف بآخر خمس ميزانيات سنوية مخصصة لقسم المواد الأساسية بالمعهد العالي للاتصالات والملاحة، مع توضيح أسباب تخفيض مدير المعهد بالإنابة ميزانية القسم في الأسبوع الثاني من الدراسة وبعد توزيع الجداول على أعضاء القسم، وبيان أثر هذا التخفيض على الهيئة التدريسية وجودة التعليم والتي نتج عنها تخفيض الساعات التدريبية لأعضاء القسم الأساسيين، مع بيان أسباب زيادة عدد المنتدبين للقسم من خارج القسم، وإفادتي عما إذا كان تخفيض الميزانية للقسم بناء على قرار شخصي من المدير المنتدب للقسم أم من جهة أخرى في المعهد، وتوضيح ما إذا كان تخفيض بميزانيات الأقسام الأخرى في المعهد العالي للاتصالات والملاحة جــرى؟



3- ما أسباب تجريد مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة بالإنابة رئيس قسم المواد الأساسية من مادة (الفيزياء) وتكليف مدرس منتدب من خارج القسم لتدريس هذه المادة؟ وهل يحق لمدير المعهد بالإنابة اتخاذ هذا الإجراء بالمخالفة للوائح أم يُعد هذا الإجراء قانونيا ولا يحتاج إلى موافقة مسبقة من رئيس أو من لجنة المنتدبين في القسم؟



4- ما صحة إضافة مدير المعهد بالإنابة أسماء منتدبين في النظام الحاسوبي من خارج قسم المواد الأساسية في جداول القسم في الأسبوع الرابع من الدراسة؟ وهل هذا الإجراء قانوني أم يجب أخذ موافقة رئيس القسم واللجان في القسم؟



مع تزويدي بالمستند القانوني الذي يبيح لمدير المعهد بالإنابة اتخاذ هذا الإجراء.



5- ما الدورات الجديدة التي أضافها مدير المعهد بالإنابة في الأسبوع الرابع من الدراسة بقسم المواد الأساسية؟ ومن المنتدبون الذين أَُضيفت أسماؤهم لتدريس المواد في هذه الدورات الجديدة؟ وما الغاية من هذه الإضافة؟ وما صحة توجيه المدير المذكور لفت نظر لرئيس قسم المواد الأساسية بحجة عدم إيجاد منتدبين لتدريس المواد المضافة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من لفت النظر، مــــع بيان أسباب عـــدم الاستفســـار مسبقا من رئيس القسم حول هذا الإجراء بإضافة أسمــــاء منتدبين، وتزويـــدي برد رئيس القسم على لفت النظر - إن وجد-.



6- هل سبق لمدير المعهد بالإنابة ترتيب جداول جميع الأقسام بالمعهد العالي للاتصالات والملاحة أم اقتصر دوره على ترتيب جدول قسم المواد الأساسية فقط؟ إذا كان دوره اقتصر على جدول قسم المواد الأساسية فقط، فهل عمل الجدول بناء على إذن وموافقة رئيس القسم؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجي بيان أسباب امتناعه عن أخذ موافقة رئيس القسم على هذا الإجراء، مع بيان ما إذا كان هذا الإجراء مخالفا للوائح المعمول بها في المعهد، وتحديد أسباب تكرار تغيير جدول رئيس القسم مرات عدة من دون الرجوع أو الاستفسار أو أخذ موافقة أو استشارة أو حتى إذن منه بصفته رئيس القســـم الذي من المفترض أنه يدير القســـــم بصفتــــه.



7- هل هناك مسعى أو نية لدى مدير المعهد بالإنابة بضم قسم المواد الأساسية مع قسم المواد العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تفصيل مدى تأثير هذا الإجراء على عمل القسمين، ومدى توافقهما مع الهيكل التنظيمي المعتمد، والفائدة المرجوة من التقدم بهذا المسعى، وبيان مدى توافق تدريس المواد الأساسية مع المواد العامة في تحقيق نظام أكاديمي علمي في تدريس مواد مختلفة لمدرسين شهاداتهم التخصصية مختلفة كليا على النظام الدراسي في كلا القسمين، وهل تم التصويت على مقترح الدمج بين القسمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمحضر المتضمن أسماء أعضاء اللجنة العلمية، مع بيان مسمياتهم الوظيفية، وشهاداتهم العلمية وسنوات خبرتهم العملية وتاريخ تعيينهم وما اعتمدته اللجنة في شأن هذا الإجراء.



8- هل كان إجراء الدمج لقسم المواد الأساسية مع قسم المواد العامة بأمر شخصي من مدير المعهد بالإنابة أم بتكليف من الإدارة العليا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؟ إذا كانت الإجابة بأحقية مدير المعهد بالإنابة في اتخاذ هذا الإجراء، فيرجى تزويدي بالسند القانوني، وهل أُخذ بعين الاعتبار تخصصات المدربين المزمع نقلهم وخبراتهم وتأثير ذلك على مستقبلهم المهني؟ يرجى الإفادة مع الشرح.



9- تزويدي باسم مساعد مدير المعهد لشؤون المدربين، مع بيان شهادته العلمية ومسماه الوظيفي قبل التعيين في هذا المنصب، وسنوات خبرته العملية وتاريخ تعيينه في هذا المنصب، وبيان إجراءات معهد الاتصالات والملاحة في تعيينه لهذا المنصب، وهل تم ذلك بناء على إعلان لشغل هذه الوظيفة حسب اللوائح والنظم، أم تمت الترقية عن طريق اللجنة المختصة في المعهد، أم عن طريق إجراء شخصي من مدير المعهد بالإنابة؟ وهل هناك من المدربين في المعهد مَن لديه نفس الشهادة العلمية والخبرة العملية أو زيادة في شروط الاستحقاق لهذا المنصب؟ كما يرجى تزويدي بكشف بأسماء المدربين في المعهد متضمنا شهاداتهم العلمية ومسمياتهم الوظيفية وسنوات الخبرة العملية ومراكز عملهـــم في المعهـــد.