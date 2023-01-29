وجه النائب صالح عاشور سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، قال في مقدمته، في أزمة فيروس كورونا التي بدأت أوائل عام 2020 تم تأجيل أقساط القروض عن المواطنين من قبل البنوك المحلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التمويل لمرتين في كل مرة لمدة 6 أشهر.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1- كم هو المبلغ الذي تم دفعه للبنوك المحلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التمويل مقابل التأجيل للمرتين؟ مع تزويدي بالمبالغ التفصيلية لكل جهة على حدة.



2- في حالة الدفع لهم فلماذا قامت البنوك المحلية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التمويل بمد أجل أقساط القروض على العملاء الذين استفادوا من التأجيل؟ وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حالة أخذ المبالغ من المواطنين دون وجـــه حق وكيفيـــة استردادهـــا لهــم؟