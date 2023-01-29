بدء أعمال الفحص والتشغيل لجميع الأنظمة والمعدات فور إيصال التيار الكهربائي الدائم للمشروع والمتوقع خلال الأيام المقبلة

عاطف رمضان



ذكرت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان نسبة إنجاز مشروع مستشفى الولادة الجديد بلغت 87.7%، مشيرة إلى ان هذا المشروع هو أحد المشاريع المدرجة بخطة التنمية في مجال تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وينفذ بطريقة «تصميم وبناء».



وأضافت المصادر انه ستبدأ أعمال الفحص والتشغيل لكل الأنظمة والمعدات والتجهيزات فور إيصال وزارة الكهرباء والماء للتيار الكهربائي الدائم للمشروع والمتوقع خلال الأيام المقبلة. وأكدت المصادر تقدم كل بنود أعمال التشطيبات والتركيبات الكهروميكانيكية النهائية وأعمال التجهيز والتأثيث الطبي وغير الطبي في جميع مباني المشروع، كما تتقدم الأعمال الخارجية من زراعات تجميلية وربط مداخل ومخارج المشروع بالطرق القائمة وكذلك أعمال ربط شبكات الصرف والمياه العذبة بالشبكات الرئيسية.



ولفتت المصادر إلى ان المشروع يقام على مساحة قدرها 60 ألف متر مربع في منطقة الصباح الطبية في موقع مميز على ساحل جون الكويت. وراعى التصميم المعماري أن تتمتع أكثر من 80% من غرف المرضى بإطلاله جميلة على الخليج العربي وبمساحة بناء كلية قدرها 357.337 مترا مربعا وتم تصميمه وفقا لأحدث المعايير والأكواد العالمية في مجال تشخيص وعلاج أمراض النساء والولادة وبمواصفات المباني الخضراء الصديقة للبيئة الموفرة للطاقة.



وسيجهز المشروع بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والأثاث الطبي وغير الطبي، ويخدم المشروع عدد مواقف سيارات بين داخلي وخارجي لأكثر من 1800 سيارة، وهو مستشفى جديد كليا متخصص في تشخيص وعلاج أمراض النساء والولادة بطاقة استيعابية قدرها 789 سريرا وبها 59 غرفة ولادة و28 غرفة عمليات.



من جهة أخرى، قام وفد من شركة نفط الكويت بزيارة إلى مشروع مستشفى الولادة الجديد، وذلك ضمن برنامج الشركة لزيارات المشاريع الجديدة الكبرى في قطاعات الدولة، وفي إطار تعزيز الشراكة والتعاون معها وتعزيز خبرات العاملين في شركة نفط الكويت، حيث نظم فريق عمل العلاقات العامة هذه الزيارة.



وقدم منتسبو مستشفى الولادة الجديدة عرضا مرئيا للزوار قدموا خلاله شرحا عن أقسام المستشفى الجديد ومراحل البناء وتفاصيل المرافق المختلفة.