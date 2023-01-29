عبدالكريم العبدالله



في عملية هي الاولى من نوعها في الكويت، نجح مستشفى العدان ممثلا بقسمي النساء والولادة والجراحة العامة باستئصال ورم سرطاني في القولون وأورام ليفيه بالرحم واستخراجهما عبر الفتحة الطبيعية المهبلية دون الحاجة الى توسعة جروح المنظار في البطن كما هو المعتاد جراحيا. وقام بهذه العملية كل من استشاري جراحة القولون والمستقيم د.أحمد الخميس ورئيس قسم النساء والولادة بمستشفى العدان د.عبير الذايدي.



وقالت رئيس قسم النساء والولادة في مستشفى العدان د.عبير الذايدي في تصريح لـ «الأنباء» إن هذه العملية أجريت لمريضة تعاني من آلام بالبطن ونزيف مهبلي شديد نتيجة اورام ليفيه بالرحم وورم سرطاني بالقولون.



وذكرت أن استشاري جراحة القولون والمستقيم د.أحمد الخميس قام باستئصال الورم السرطاني في القولون مع الغدد اللمفاوية عن طريق المنظار الجراحي، فضلا عن قيامها باستئصال الرحم والأورام الليفية، مما سهل عملية استخراج الورم السرطاني للقولون عبر الفتحة الطبيعية المهبلية دون الحاجة الى توسعة أحد جروح المنظار في البطن كما هو المعتاد جراحيا.



وبينت أن هذه التقنية في استئصال اورام القولون من المهبل بدون توسعة فتحات البطن تساعد على التعافي السريع وهي ثمرة تعاون بين قسم النساء والولادة والجراحة العامة في مستشفى العدان، مشيدة بجهود فريق العمل من قسم النساء والولادة والجراحة العامة والتخدير والتمريض.