نشرت سلطات مدينة ممفيس الأميركية الجمعة مقطع فيديو مؤلما يظهر شرطيين ينهالون ضربا على رجل أسود في التاسعة والعشرين أفضى إلى وفاته، ما أثار احتجاجات محدودة في عدد من المدن الأميركية، تنديدا بسلوك الشرطة دون أن تتطور إلى اضطرابات كان يخشاها المسؤولون.



ووجهت إلى 5 من عناصر شرطة ممفيس، وجميعهم أيضا من السود، تهمة القتل من الدرجة الثانية لإقدامهم على ضرب تايري نيكولز، الذي توفي في المستشفى في 10 يناير بعد ثلاثة أيام على توقيفه بشبهة القيادة المتهورة.



ويظهر مقطع فيديو طويل التقط بكاميرات الشرطة وكاميرا لمراقبة الشوارع عناصر الشرطة يعتقلون نيكولز ويحاولون تثبيته باستخدام صاعق ثم مطاردته بعد محاولته الفرار منهم.



وتظهر مشاهد لاحقة من الفيديو الذي يمتد قرابة الساعة وتسمع في أجزاء منه أصوات نيكولز وهو يبكي وينادي والدته ويئن بينما كان الشرطيون ينهالون عليه لكما وركلا.



وخلال مؤتمر صحافي في وقت سابق الجمعة، دعت والدة الضحية روفون ويلز إلى التزام الهدوء، لكنها توجهت إلى الشرطيين الذين ضربوا ابنها «حتى الموت» على حد تعبيرها، بالقول «لقد تسببتم بالعار لعائلاتكم بفعلتكم هذه».



ونيكولز أب لطفل عمره أربعة أعوام، وكان يعمل لدى شركة فيديكس، وكان يحب التزحلق على ألواح الركمجة والتقاط الصور، وكان على ذراعه وشم يحمل اسم والدته.