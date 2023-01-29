نظرا لمسيرته وإنجازاته في عالم الفن، كرمت وزارة الثقافة المصرية واتحاد المنتجين العرب الملحن والمطرب عمرو مصطفى بجائزة «أفضل مطرب» لعام 2022، وجاء هذا التكريم ضمن ملتقى التميز والإبداع العربي بدورته الأولى، الذي أقيم في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، تحت رعاية اتحاد المنتجين العرب وجامعة الدول العربية، حيث شهد الحفل تكريم عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي.

وقد نال عمرو الجائزة عن مجمل أعماله وأغانيه التي قام بطرحها خلال عام 2022، لكونه واحدا من المطربين القلائل الذين حققت جميع أغانيهم شهرة واسعة في الوطن العربي وكانت «ترند» عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.



وأهدى مصطفى الجائزة لزوجته، وذلك من خلال صورة وضعها عبر صفحته على «انستغرام»، علّق عليها: «أحب أهدي هذا التكريم لزوجتي الغالية كأفضل مطرب لعام 2022 شكرا يا غالية».



وعلى صعيد آخر، طرح الفنان عمرو مصطفى منذ أيام أغنية جديدة تحمل اسم «سلام سلام»، كلمات مصطفى ناصر، ألحان عمرو مصطفى، توزيع وميكس وماستر تيم، والتي احتلت مراكز متقدمة في قائمة الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما يستعد لإطلاق أغنية جديدة ستحمل عنوان «عايشين بالصورة»، كان قد أعلن عنها عبر ڤيديو ترويجي وضعه عبر صفحته بـ «انستغرام» معلقا: «عايشين بالصورة.. قريبا».