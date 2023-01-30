ودع حامل اللقب ليفربول منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بعد خسارته أمام مضيفه برايتون 1-2 أمس في الدور الرابع.



وتقدم «الريدز» بهدف سجله هارفي إليوت (30)، وتعادل برايتون عن طريق لويس دينك (40)، ثم سجل كاورو ميتوما هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من المباراة.



وبهذه النتيجة تأهل برايتون لدور الـ 16.



وجاءت هذه الخسارة لتزيد من محنة ليفربول، الذي يعاني منذ بداية الموسم، حيث يتواجد في المركز التاسع بالدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.



وسجل كل من البرازيلي كاسيميرو والكوري الجنوبي هيونغ-مين سون ثنائية، وقادا مان يونايتد وتوتنهام تواليا الى الدور الخامس من المسابقة، بالفوز على كل من ريدينغ 3-1 وبريستون نورث أند 3-0 تواليا، كلاهما من المستوى الثاني (تشامبيونشيب).



ودخل يونايتد الباحث عن لقب أول منذ 2017 الى المباراة بعد أن وضع الأربعاء قدما في نهائي كأس الرابطة بفوزه في ذهاب نصف النهائي على مضيفه نوتنغهام فوريست 3-0.



وألغي هدف لماركوس راشفورد في الشوط الاول بسبب تسلل على الهولندي فاوت فيخهورست الذي مرر الكرة الحاسمة، ما حرم الانجليزي من أن يصبح أول لاعب على الاطلاق في تاريخ مان يونايتد يسجل في 10 مباريات تواليا على ملعب أولد ترافورد.



وسجل كاسيميرو الهدف الاول (54)، وسجل الثاني بعد أربع دقائق (58).



طرد بعدها أندي كارول من جانب الضيوف لبطاقة صفراء ثانية بعد خطأ على كاسيميرو (65)، قبل أن يكمل فريد فوز «الشياطين الحمر» بنكهة برازيلية بحتة بعد أن تابع بكعب قدمه كرة خلفية (66). وسجل السنغالي أمادو ساليف مبينغي هدف ريدينغ (72).



في المباراة الثانية، غاب هاري كين عن توتنهام بداعي المرض لتتأجل فرصة الانفراد بالرقم القياسي لهدافي الفريق عبر التاريخ.



وانتظر سبيرز حتى الشوط الثاني لافتتاح التسجيل عبر سون (50 و69) الذي يعاني هذا الموسم للوصول الى الشباك، واكتفى الكوري الجنوبي بهدف واحد في آخر 17 مباراة مع ناديه ومنتخب بلاده.



وسجل الجناح الهولندي أرنو دانغوما الهدف الثالث (87) في أول مباراة له مع فريق المدرب الايطالي أنتونيو كونتي.



وبلغ ليستر سيتي الدور الخامس بعد فوزه على مضيفه والسال من المستوى الرابع 1-0، كما تأهل ليدز يونايتد على حساب مضيفه أكرينغتون ستانلي من المستوى الثالث 3-1.



وتقام اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الدور الرابع، وتجمع ديربي كاونتي مع وست هام يونايتد.