

أصدرت المجلة العربية للعلوم الإنسانية عددا جديدا لشتاء 2023 بعنوان العدد 161، وهي مجلة أكاديمية، محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، وتصدرت العدد افتتاحية بقلم القائم بأعمال رئيس التحرير د.فهد الزميع، يقول فيها: «على صعيد عالمنا العربي الذي يعيش أحد أسوأ حقبه التاريخية، فإن الدراسات الإنسانية لم تعد ترفا فكريا أو ثقافيا وقد لا نبالغ إذا قلنا: إن أهمية الدراسات الإنسانية كوسيلة وأداة لمحاربة التخلف الفكري ومعالجة الكثير من مشكلاتنا التي تعود جذورها، إما لمفاهيم تاريخية تبنيناها كمسلمات وأغفلنا إعمال العقل لمراجعتها بصورة نقدية، وإما لممارسات في مجتمعاتنا نشأت حديثا لكنها مدمرة وتشكل حجر عثرة أمام التنمية الإنسانية المنشودة».



وتضمن العدد سبعة بحوث البحث الأول بعنوان «شعرية الانتقال من الجاهلية إلى الإسلام - لامية عبدة بن الطبيب أنموذجا» للدكتور محمد القناعي، من قسم اللغة العربية بجامعة الكويت، هدف إلى الربط بين استخدام الشاعر المخضرم عبدة بن الطبيب لبنية القصيدة القديمة الثلاثية، وبين وصفه لمشاعر رحلة الانتقال والعبور من الجاهلية إلى الإسلام على مستوى الذات ومستوى المجتمع.



وجاء البحث الثاني بعنوان «نسبية زاوية الرؤية في الخطاب القرآني الكريم: كروية الأرض ودورانها نموذجا - دراسة تحليلية» للدكتور فايز الذنيبات، من قسم اللغة العربية بجامعة عجمان. هدف البحث إلى الإجابة عن أسئلة محورية، أهمها: هل ألمح القرآن الكريم إلى فكرة كروية الأرض أو دورانها؟ ولماذا تجاهل التصريح العلني بذلك؟، كما عالج موضوعا حساسا هو: الاعتماد على أدلة من القرآن الكريم لنفي دوران الأرض وكرويتها أو إثباتهما.



والبحث الثالث كان للدكتور أحمد القناعي، من قسم التاريخ بجامعة الكويت بعنوان «دراسة نقدية في كتاب (صفحات من تاريخ الكويت) للشيخ يوسف بن عيسى القناعي (1946م)». وقد سلط الضوء على السياق التاريخي لتأليف الكتاب، وعرض نبذة موجزة عن حياة المؤلف وإنتاجه العلمي، وبيان مصادر الكتاب وبنيته ومضمونه، والإشارة إلى جوانب القوة والضعف في رصده للأحداث التاريخية.



والبحث الرابع للدكتور علي آل مشهور، من قسم التاريخ بجامعة الملك سعود، جاء بعنوان «إستراتيجية التكثيف في التحليل النقدي للخطاب: دراسة تطبيقية في الخطاب السياسي العربي». تناول البحث إستراتيجية التكثيف، وهي إحدى الإستراتيجيات التي وظفتها المقاربة التاريخية في التحليل النقدي للخطاب، كما هدف إلى توضيح المقصود بهذه الإستراتيجية نظريا وتطبيق ذلك على نصوص سياسية عربية. وتكشف عن وسائل التكثيف في نصوص مجال السياسة.



وجاء البحث الخامس بعنوان «الأنماط التركيبية وأثرها في تحقيق المقاصد التبليغية في المولدية النبوية الجزائرية» للدكتورة جميلة معتوق من قسم اللغة والأدب العربي بجامعة أحمد دراية - أدرار. يبين البحث أهمية الجملة في تركيب البناء الشعري، وأثر دلالتها في إيصال المعنى لدى المتلقي وذلك في مدونة نصوص المولدية النبوية الجزائرية القديمة مع الشاعر الثغري التلمساني.



أما البحث السادس بعنوان «جيش الرب للمقاومة 1987- 2012: دراسة تاريخية» للدكتور علي حامد، من قسم التاريخ بجامعة زاخو، فهو يعرض لمرحلة دقيقة من تاريخ أوغندا الحديث والمعاصر، إلى جانب الكشف عن الانتهاكات الخطيرة لتنظيم جيش الرب للمقاومة ضد السكان الريفيين العزل.



وجاء البحث السابع باللغة الإنجليزية للدكتور فهد المطيري، من كلية التربية الأساسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بعنوان «اللسانيات الحديثة والبحث عن أنموذج علمي». يدور موضوع البحث حول أثر العلوم الطبيعية الأكثر تقدما على التنظير اللغوي، كما يسلط الضوء على بعض المحاولات الحديثة في التعامل مع لسانيات تشومسكي.