وجه النائب أسامة الزيد 3 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، عن آلية اندماج الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بشأن آلية تمويل عجز الموازنة العامة من القروض، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، عن سبب تأخر وزارة التعليم العالي في عدم اعتماد لائحة البعثات.



وجاء في سؤاله إلى وزير النفط ما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما آلية اندماج الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وخطتها وأهدافها؟ مع تزويدي بها تفصيلا.



2- ما الجدول الزمني لتطبيق خطة الاندماج في القطاع النفطي؟



3- ما العراقيل والتحديات التي تواجه عملية الاندماج في القطاع النفطي؟



4- ما آلية سداد قروض التمويل التي حصلت عليها شركات النفط بعد عملية اندماج القطاع النفطي؟



5- هل أعدت دراسة لأثر عملية الاندماج على العمالة الوطنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بها تفصيلا.



6- الهياكل التنظيمية واللوائح والدرجات والمسميات المقترحة للقطاع النفطي بعد عملية الاندماج.



7- ما النسبة الفعلية للعمالة الوطنية في القطاع النفطي؟



8- ما النسبة الفعلية للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص؟



9- ما النسبة الفعلية للعمالة الوطنية في العقود المبرمة مع المقاولين في القطاع النفطي؟



10- ما الدورات التي تفرض على المقاولين في العقود مع القطاع النفطي لتدريب العمالة الوطنية؟



وجاء في سؤاله إلى وزير المالية ما يلي:



في شأن بعض الردود على سؤالنا البرلماني التي وردت في كتاب وزير المالية رقم 66 والصادرة في تاريخ 20236/1/8 حول أوجه صرف الدين العام، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما آلية تمويل عجز الموازنة العامة من القروض؟ وما آلية السداد؟ مع بيان المدد الزمنية.



2- ما آلية دعم أسواق المال وتطويرها في الدولة من القروض؟ وهل أعدت دراسة الجدوى الاقتصادية لمثل هذا التوجه؟ أطلب تزويدي بالتفاصيل، وهل تحتاج الدولة إلى إنشاء أسواق رأس المال من الدين؟



3- في شأن تمويل المشاريع التنموية من القروض، ما آلية تحديد المشاريع التنموية ذات الأثر التنموي؟



4- في شأن إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم من القروض، أطلب تزويدي بالقروض التي لم تسدد، مع ذكر الأسباب وتواريخ الاقتراض والمدد القانونية التي كان من المقترض الالتزام بالتسديد خلالها، وهل رصدت لها أموال للتسديد سابقا؟ وما آلية الاقتراض لكل قرض؟



5- في شأن تغطية أي ضمان مالي أصدرته الحكومة، أطلب توضيح التفاصيل.



6- في شأن سداد أي التزامات مالية حكومية طارئة يقررها مجلس الوزراء، هل حددت ضوابط قانونية لمثل هذه القرارات أو الحالات التي يمكن اعتبارها طارئة؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التعليم العالي ما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أسباب تأخر وزارة التعليم العالي في عدم اعتماد لائحة البعثات على الرغم من مضي 10 أعوام على صدورها؟



2- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي للتنسيق مع وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع لاعتماد لائحة البعثات؟ أطلب تزويدي بجميع هذه الإجراءات.



3- في حال عدم اعتماد لائحة البعثات، هل يترتب على ذلك استمرار المطالبات المالية للطلبة الحاصلين على درجة المؤهل العلمي؟