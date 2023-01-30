وجه النائب شعيب شعبان 16 سؤالا من بينها سؤال مشترك إلى 12 وزيرا، بشأن مكافأة الصفوف الأمامية، وكشوف الأعمال الممتازة، والوزراء هم كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ووزير الصحة د.أحمد العوضي، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، ووزير الدولة لشؤون البلدية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، ووزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي.



ووجه شعيب شعبان سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا، بشأن الوظائف الإشرافية الشاغرة.



ووجه سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، عن سبب التأخير في تسليم أذونات البناء.



كما وجه سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، عن سبب انخفاض أرباح مؤسسة الموانئ.



ووجه سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، عن موعد انتخابات مجلس إدارة جمعية شمال غرب الصليبخات، ونصت الأسئلة على ما يلي:



وجاء في السؤال المشترك إلى 12 وزيرا ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل صرفت مكافأة الصفوف الأمامية لمستحقيها في وزاراتكم؟ إذا كانت الإجابة النفي، فما الموعد المحدد لصرفها؟



2- هل اعتمدتم كشوف الأعمال الممتازة؟



3- هل باشرت الإدارات المختصة في وزاراتكم الإجراءات الخاصة ببيع الإجازات؟ إذا كانت الإجابة نعم، فمتى كان ذلك؟ وهل انتهت من جميع الطلبات؟ وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى ذكر الموعد النهائي لهذا الإجراء.



4- هل توجد لجان تظلمات بخصوص المواضيع المذكورة في البنود السابقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب:



أ- فمتى مواعيد انعقاد تلك اللجان؟ وما طرق التظلم؟



ب- ما عدد الموظفين المتظلمين لدى تلك اللجان؟



ت- ما الإجراءات المتخذة بعد نظر التظلمات؟ مع تزويدي بعدد من قبلت تظلماتهم ومن رفضت تظلماتهم.



ث- هل صرفت المكافأة (صفوف أمامية - أعمال ممتازة) للمتظلمين الذين قبلت اللجنة تظلماتهم؟



وجاء في سؤاله إلى وزير النفط ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل توجد وظائف إشرافية شاغرة في وزارة النفط والجهات التابعة لك؟ وما مبررات عدم شغل هذه الوظائف؟



2- أعداد الوظائف الإشرافية الشاغرة، وعدد الموظفين المستحقين شغل كل وظيفة إشرافية.



3- ما الخطة المتبعة من قبلكم لتسكين كل وظيفة إشرافية شاغرة؟



4- هل تعطلت أعمال المراجعين أو الإجراءات الخاصة بالموظفين بسبب شغر الوظيفة الإشرافية؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها إزاء ذلك.



5- هل ورد إليكم ملاحظات من ديوان المحاسبة في هذا الخصوص؟ وما الإجراء المتخذ لتلافي ذلك؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب التأخير في تسليم أذونات البناء لمن خصص له بشكل عام؟



2- ما آخر تطورات الإنجاز في منطقتي جنوب القيروان وجنوب سعد العبدالله؟ وما التاريخ المتوقع لتسليم المنطقتين؟ وكذلك التاريخ المتوقع لسكن المستحقين فيهما؟



3- ما الاستراتيجية التي ستتبعونها من أجل الإسراع في تسليم أذونات البناء في المنطقتين؟



4- ما المعوقات التي تواجهكم في شأن هذين المشروعين؟ وما الحلول والإجراءات التي ستتخذونها في سبيل تجاوز المعوقات والعقبات؟



5- ما مبررات تأخير تسليم المناطق بشكل عام؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة ما يلي:



نصت المادة (17) من الدستور على أن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل هناك قياديون صدر بحقهم «منع سفر» من النيابة العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل هذا المنع يتعلق بالتعدي على المال العام؟ وهل مازالوا على رأس عملهم؟



2- هل اتخذ الوزير إجراء احترازيا بتوقيف المذكورين أعلاه عن العمل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى موافاتي بالأسباب.



3- لماذا انخفضت أرباح مؤسسة الموانئ الكويتية إلى ما يعادل 30 مليون دينار؟



4- هل هناك قرارات صدرت بتوقيف مديرين وإحالة آخرين للتحقيق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها والأسباب ونتائج التحقيق.



5- هل هناك قرارات أضرت بمصالح موظفين بنقلهم إلى وظائف أخرى من دون رغبتهم ما أدى إلى انخفاض الراتب؟



6- هل هناك متابعة لتنفيذ الأحكام الصادرة لمؤسسة الموانئ الكويتية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بصورة ضوئية عن هذه الأحكام مع إرفاق المستندات الدالة ذات الصلة.



7- هل نفذت الأحكام الصادرة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بالمبالغ الموردة، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى موافاتي بأسباب التعطيل.



8- هل هناك أحكام صادرة لأشخاص ضد شركات لديها معدات في موانئ تابعة لمؤسسة الموانئ الكويتية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بالمستندات الدالة.



9- هل أصدرت الإدارة العامة للتنفيذ كتابا لطلب حصر تلك المعدات؟



10- هل تحفظتم على تلك المعدات أو أنها أخرجت؟ في حال إخراجها، ما السند القانوني لذلك؟ وما الإجراء المتخذ؟ وهل شكلت لجنة؟ وفي حال تشكيل لجنة، يرجى موافاتي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة.



11- هل استثنيت سفن دون غيرها من دخول ميناء الدوحة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بالشركة الملاحية وأسماء السفن وقرار الاستثناء وأسبابه.



12- هل تقدم مديرون وموظفون للوزير بشكاوى أو تظلمات ضد القيادات الحالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بصورة ضوئية منها والإجراء المتخذ في شأنها.



وجاء في سؤاله إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ما يلي:



يرجى موافاتي وتزويدي بالآتي:



1- الموعد المقرر لإقامة انتخابات مجلس إدارة جمعية شمال غرب الصليبخات.



2- هل سيفتح باب تسجيل المساهمين قبل الموعد المقرر لإقامة الانتخابات؟



3- هل سيسمح للمساهمين الجدد المشاركة من خلال الترشح والانتخاب في الانتخابات المقررة؟



4- من يحق له التصويت؟ وما شروط الترشح؟



5- كم بلغت آخر ميزانية وردت إليكم من الجمعية؟



6- صورة ضوئية عن جدول الانتخابات لجميع الجمعيات التعاونية -إن وجد.