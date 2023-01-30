وجه النائب صالح عاشور سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن تطاير الحصى في الطرق، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي بشأن المقار التابعة للجمعيات واللجان الخيرية في المناطق السكنية.



وجاء في سؤاله إلى وزيرة الأشغال ما يلي:



بعد هطول الأمطار أخيرا على البلاد لاحظنا في الكثير من الشوارع والطرق أن هناك تطايرا للحصى ووجود حفر ما تسبب في إتلاف للسيارات وتعرض العديد لحوادث سير، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- عدد العقود التي أبرمت مع الشركات لسفلتة وصيانة الشوارع؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه العقود وقيمتها.



2- ما إجراءات وزارة الأشغال العامة تجاه تطاير الحصى، وهل هناك شوارع وطرق لم تتم سفلتتها وفق المواصفات والمقاييس التي حددتها الوزارة؟ وهل هناك نية لتحويل تلك الشركات للنيابة العامة؟ وما العقوبات التي ستفرض على تلك الشركات؟



3- من الشركة المسؤولة عن سفلتة وصيانة طريق الفحيحيل السريع؟ مع تزويدي بجميع العقود المبرمة بين الوزارة والشركة منذ 2017/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال مع تزويدي بكل العقود إن كان هناك أكثر من شركة مسؤولة عن السفلتة والصيانة.



وجاء في سؤالــه إلى وزيــرة الشؤون الاجتماعية ما يلي:



سبق أن تقدمنا في تاريخ 2022/11/1 بسؤال للسيدة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة في شأن إجراءات الوزارة تجاه المقار التابعة للجمعيات واللجان الخيرية في المناطق السكنية، وتزويدنا بجميع المستندات والإثباتات الدالة على تحرك الوزارة تجاهها، وبجميع المخاطبات التي قامت بها الوزارة لجهات الدولة المختلفة، وحيث جاءت إجابة السيدة الوزير في تاريخ 2023/1/16 ناقصة وغير مكتملة البيانات والمستندات، نعيد تقديم الأسئلة مع الحرص على الإجابة بشكل كامل ومن دون نقصان، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المقار التابعة للجمعيات واللجان الخيرية في المناطق السكنية؟



2- ما الجمعيات واللجان الخيرية الموجودة في المناطق السكنية؟ مع تزويدي بقائمة مبين فيها اسم الجمعية ومقرها والمنطقة السكنية والعنوان وأرقام الهواتف.



3- هل أرسلت الوزارة إلى هذه الجمعيات واللجان إنذارا في شأن وجودها في المناطق السكنية؟ وهل وجهت إنذارا نهائيا لها؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك في حالة الإجابة الإيجاب، وأسباب عدم توجيه إنذار لها في حالة الإجابة النفي.



4- هل خاطبت الوزارة البنوك لوقف الحسابات البنكية لهذه الجمعيات واللجان حسب القانون واللائحة بتنظيم العمل الخيري إلى حين تعديل وتصحيح أوضاعها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء الجمعيات واللجان الخيرية التي أوقفت الوزارة حساباتها وأسماء البنوك التي خاطبتها الوزارة.



5- هل أرسلت الوزارة كتبا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية لاتخاذ الإجـراءات القانونيـــة حيال الجمعيات واللجان التابعة لها والتي لها مقار في المناطق السكنية؟ مع تزويدي بها - إن وجدت.



6- هل أرسلت الوزارة كتبا إلى وزارة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن هذه المقار المخالفة للقانون كونها في المناطق السكنية؟ وما الإجراءات في هذا الشأن؟ مع تزويدي بها - إن وجدت.



7- هل أحالت الوزارة الجمعيـــات والمبـرات المخالفة والتي لم تلتزم بقرار الإغلاق للجهات المختصة إلى التحقيق لعدم إغلاق الفروع غير المرخصة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى تزويدي بالأسباب.



8- كشف يبين فيه عدد الفروع غير المرخصة لكل جمعية ومبرة ومواقعها والتي أغلقت (كل جمعية ومبرة على حدة).



9- كشف يبين فيه مواقع الفروع غير المرخصة لكل جمعية ومبرة، والتي لم تغلق حتى تاريخ ورود السؤال (كل جمعية ومبرة على حدة).