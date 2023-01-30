وجه النائب مهلهل المضف سؤالا إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بخصوص الوظائف الإشرافية ونظام الاختبارات والمقابلة المتبع في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وجاء في نصه:



حرصا منا على التأكد من سلامة وصحة الإجراءات المتبعة، وحفاظا على المال العام، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الشروط المطلوبة والمعتمدة للترشح للوظائف الإشرافية؟



2- ما الآلية المتبعة بشأن الوظائف الإشرافية؟



3- ما آلية حساب درجات الاختبار ودرجات المقابلة الشخصية؟



4- أسماء القائمين على وضع الاختبارات ومسمياتهم الوظيفية وسيرتهم الذاتية منذ تاريخ اعتماد نظام الاختبارات حتى تاريخ ورود السؤال.



5- هل نجح أحد من المتقدمين في الاختبار والمقابلة الشخصية ورفض من مراقبي ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف بأسمائهم وأسباب الرفض.



6- الهيكل التنظيمي لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وقطاع مكتب الوزيرة وكشف بأسماء الموظفين والإشرافيين في القطاع المذكور وسيرتهم الذاتية.



7- أسماء الموظفين الإشرافيين في قطاع مكتب الوزيرة وتاريخ تعيينهم ومؤهلهم العلمي منذ 2006/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال.



8- هل طلبت الوزارة من ديوان الخدمة المدنية استثناء في تثبيت منصب إشرافي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بالأسباب وصورة ضوئية من كتاب الاستثناء منذ تاريخ 2006/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال.



9- التسلسل الوظيفي للموظفين الإشرافيين في قطاع مكتب الوزيرة.



10- هل خضع الموظفون الإشرافيون في مكتب الوزيرة للاختبارات والمقابلة الشخصية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء المتقدمين للوظيفة الإشرافية وسيرتهم الذاتية وكشف الدرجات ونتيجة المقابلة.



11- أسماء أعضاء اللجنة القائمة على المراقبة على الاختبار وسيرتهم الذاتية وصورة ضوئية من الاختبار.