وجه النائب حمدان العازمي سؤالا مشتركا إلى جميع الوزراء بشأن الإجراءات والأنظمة المتبعة لسياسة إدارة المخاطر لحفظ واسترجاع البيانات في حال فقدها أو تسريبها من الخوادم، نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي، مع المستندات الدالة على ذلك:



1- ما المعايير المتبعة لتصنيف البيانات والمعلومات السرية في قواعد البيانات بالجهات الخاضعة لكم؟ مع تزويدي بنوع البيانات ونوع تصنيفها.



2- عدد الأنظمة الرقمية أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات الهاتفية الذكية للجهات الخاضعة لكم، مع بيان الإدارة المعنية أو الشركة التي تدير هذه الأنظمة ومسؤولية صيانتها وتطويرها.



3- ما اســم وعدد الشركات المتعاقد معها بخصوص التحول الرقمي في الجهات الخاضعة لكم؟ مع بيان صلاحيات كل شركة في الدخول على الخوادم (السيرفرات) لعمل الصيانة أو التطوير.



4- ما الإجـــراءات والأنظمة المتبعة لسياسة إدارة المخاطر لحفظ واسترجاع البيانات في حال فقدها أو تسريبها من الخوادم (السيرفرات) الخاصة بالجهات الخاضعة لكم؟ وما هي الإدارة المسؤولة عن حفظ سجل المستخدم في الدخول والخروج من هذه الخوادم (السيرفرات)؟