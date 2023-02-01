ثامر السليم



كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن اجتماع مجلس جامعة الكويت سيعقد منتصف الشهر الجاري برئاسة مدير جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي وأعضاء مجلس الجامعة، مشيرة إلى أن أبرز ما سيتم التطرق إليه هو آلية تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة بعد رد إدارة الفتوى والتشريع بعدم مشروعية تشكيله لجنة لاختيار مدير للجامعة من خارج الجامعة، وأن الحق الأصيل لمجلس الجامعة وليس لمجلس الجامعات الحكومية في تشكيلها.



ولفتت المصادر إلى أن أبرز ما سيتضمنه بنود الاجتماع اعتماد التقويم الجامعي، بالإضافة إلى اعتماد عدد من الترقيات لعدد من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة العلمية والأدبية.



من جهة أخرى، أصدر أمين عام جامعة الكويت بالإنابة د.فايز الظفيري قرارا يقضي بتكليف المدير الإداري لكلية العلوم الطبية المساعدة عبدالله جابر المطيري القيام بأعمال الأمين العام المساعد للشؤون المالية، بالإضافة إلى عمله اعتبارا من بعد غد الموافق 3/2/2023 وحتى إشعار آخر.



ونص القرار على ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية إلى الهينة العامة لمكافحة الفساد خلال شهرين من تاريخ صدور القرار.