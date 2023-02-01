أسامة أبو السعود



أعلنت نقابة العاملين في شركة نفط الكويت أنها حققت اكثر من 80 إنجازا خلال عام واحد منذ انتخاب مجلس إدارتها الحالي في يناير الماضي 2021.



وعددت النقابة إنجازاتها عبر فيديو مصور تلقت «الأنباء» نسخة منه يحوي العديد من تلك الإنجازات لصالح عمال الشركة.



ومن تلك الإنجازات الموافقة على احتساب بدل المناوبة وبدل الدوام غير المنتظم أثناء تمتع العامل بالإجازة السنوية أو الإجازة المرضية، فقد تم التعميم على المجموعات والفرق بهذا الشأن بعد مطالبة النقابة.



وتابعت نقابة الـ koc أنه تم تغيير نظام تعديل أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى في ذات مجال الوظيفة وذلك بتعديل أوضاعهم من دون الحاجة إلى إعلان وبعد اجتياز الاختبارات المقررة.



وأضافت أن الإنجازات تشمل أيضا تعديل حسبة القرض الشخصي النهائية بإزالة خصم التأمينات الاجتماعية من الحسبة، بما يترتب عليه زيادة المبلغ المستحق للقرض.



واستطردت أنه يجري العمل على استحداث خيار في النظام الآلي oracle يتيح للعاملين التقدم بطلب القرض الشخصي من خلاله بعد مطالبة النقابة بذلك.



وأشارت إلى انه تم رفع مواصفات سيارات العاملين بالشركة وتم اعتماد تخصيص السيارات بمواصفات عالية للعاملين على الدرجات 16 وما فوق. وأضافت النقابة أنه تم أيضا إعادة هيكلة مجموعة الإطفاء والآلية المتبعة لترقيات وإعادة توزيع القوى العاملة على جميع مراكز الإطفاء نتج عنها استحداث عدد 89 ترقية في المجموعة. كما تم استحداث عدد (2) شاغر مسمى كبير آمري إطفاء واستحداث عدد (18) شاغر مسمى مساعد آمر إطفاء و(30) شاغر مسمى موجة رجال إطفاء و(35) شاغر مسمى مشغل معدات إطفاء.



وتابعت أنه تمت إعادة هيكلة وظائف مجموعة عمليات المختبرات نتج عنها استحداث عدد (48) واستحداث عدد (9) شواغر مسمى كبير فني مختبر في مجموعة عمليات المختبرات. كما تم استحداث عدد (39) شاغر مسمى فني مختبر أول في مجموعة عمليات المختبرات. ومن تلك الإنجازات أيضا استثناء أصحاب الشهادة الثانوية العامة من متطلب الوظيفة للترقية في مجموعة عمليات المختبرات بعد مطالبة النقابة بذلك، وغيرها من الإنجازات الأخرى.