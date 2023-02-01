عبدالكريم العبدالله



أعلنت رئيسة قسم العيون في مستشفى الجهراء د.عهود محمد خليفة عن إجراء أو عمليتين جراحيتين لإزالة «الماء الأبيض» و«زراعة العدسات» في المستشفى، وهذا استمرارا لإجراء كل عمليات العيون المختلفة والتي بدأت بإجراء جراحات الحول وإصلاح عيوب الأطفال التي بدأت في شهر ديسمبر الماضي وكذلك البدء في عمليات حقن العين لمرضى اعتلال الشبكية السكرى خلال شهر يناير الجاري، مبينة أن البدء في إجراء هذه العمليات، سيخدم أهالي محافظة الجهراء ويوفر لهم عناء الذهاب إلى مركز البحر وكذلك سيخف الضغط عن المستشفيات الأخرى.



وأوضحت د.خليفة في تصريح لـ «الأنباء» أن قسم العيون بمستشفى الجهراء القسم الجديد يقدم خدمة صحية متميزة بأحدث وسائل التشخيص المبكر في أمراض العيون المختلفة مع توفير أحدث الأجهزة والأدوات الجراحية لكل جراحات العيون التخصصية.



وبينت ان القسم يتكون من عيادات عيون بجميع تخصصاتها (القرنية والمياه البيضاء - الجلوكوما - الشبكية والجسم الزجاجي - محجر العين والجفون - عيون الأطفال والحول)، فضلا عن غرف فحوصات أمراض العيون مثل (فحص حدة الإبصار وفحص قاع العين وسونار الشبكية وفحص مجال الإبصار)، بالإضافة إلى غرف أجهزة الليزر لعلاج الاعتلال الشبكي السكري والجلوكوما. وأضافت ان القسم أيضا يضم غرفتي عمليات كبرى وغرفة عمليات صغرى، وخدمات طوارئ العيون بنظام الاستشارات الطبية، وحالات دخول الأجنحة والاستشارات الطبية للحالات التي يطلب الأقسام الأخرى تقييمها من قسم العيون.