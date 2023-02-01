أصدرت الأمانة العامة لمجلس الأمة اللائحة الداخلية للمجلس بلغة «برايل» للمكفوفين وضعاف البصر وذلك تطبيقا لقرار مكتب المجلس بهذا الشأن.



وقالت الأمانة العامة، في بيان صحافي، إن طباعة اللائحة الداخلية بلغة «برايل» تأتي انطلاقا من ضرورة الاهتمام بكل فئات الأشخاص ذوي الإعاقة والمكفوفين وضعاف البصر وغيرهم.



وذكرت ان قرار مكتب المجلس يهدف إلى نشر التوعية باللائحة الداخلية لهذه الشرائح ودعمها وتهيئة البيئة المناسبة لهم للاطلاع على آلية سير أعمال البرلمان.



جدير بالذكر أن الأمانة العامة قامت بتطبيق قرار مكتب المجلس المتعلق باستخدام لغة الإشارة أثناء انعقاد الجلسات أو عند بثها عبر التلفزيون منذ 10 يناير الماضي، لتوفير ترجمة فورية لفئة الصم وتمكنهم من حضور الجلسات ومشاهدتها ومتابعة تفاصيلها وأحداثها.