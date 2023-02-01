وجه النائب شعيب شعبان 6 أسئلة إلى 5 وزراء من بينها سؤال مشترك بشأن الوظائف الإشرافية الشاغرة إلى 4 وزراء، هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بو قماز، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، ووجه سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض بشأن التوظيف في مؤسسة الموانئ. وجاء السؤال المشترك إلى وزراء شؤون مجلس الوزراء والأشغال والتربية والشؤون الاجتماعية كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل توجد وظائف إشرافية شاغرة في وزاراتكم والجهات التابعة لكم؟ وما مبررات عدم شغل هذه الوظائف؟



2 ـ أعداد الوظائف الإشرافية الشاغرة، وعدد الموظفين المستحقين لشغل كل وظيفة إشرافية.



3 ـ ما الخطة المتبعة من قبلكم لتسكين كل وظيفة إشرافية شاغرة؟



4 ـ هل تعطلت أعمال المراجعين أو الإجراءات الخاصة بالموظفين بسبب شغر الوظيفة الإشرافية؟ وما الإجراءات التي اتخذتموها إزاء ذلك؟



5 ـ هل وردت إليكم ملاحظات من ديوان المحاسبة في هذا الخصوص؟ وما الإجراء المتخذ لتلافي ذلك؟



وجاء السؤال الأول إلى وزير التجارة كما يلي:



في شأن التوظيف لدى مؤسسة الموانئ الكويتية، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ هل التوظيف أو نقل الخدمات تم بطريق مباشر من دون وجود إعلان التوظيف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات التوظيف والتخصصات العلمية للموظفين.



2 ـ ما مبررات التوظيف من دون وجود إعلان؟



3 ـ ما السند القانوني الذي يخول جهة الإدارة التوظيف من دون وجود إعلان؟



4 ـ ما أسس ومعايير التعيين فيها أيا كانت طريقة شغل الوظيفة؟



وجاء السؤال الثاني كما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الشروط العامة والخاصة للتوظيف لدى مؤسسة الموانئ الكويتية أيا كانت الوظيفة؟



2 ـ صورة ضوئية عن القرارات التي أصدرتها المؤسسة وتخص التعيين الجديد منذ 2022/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال.



3 ـ عدد الموظفين الجدد المعينين في المؤسسة منذ 2022/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال وطريقة شغلهم للوظيفة.



4 ـ عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في المؤسسة، كما يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين فيه مهامهم ورواتبهم ومدة عقودهم وشهاداتهم ونوع وظائفهم.



5 ـ ما الاستراتيجية التي ستتبعونها في شأن تطبيق سياسة التكويت؟ وكم تبلغ النسبة المئوية للتكويت في المؤسسة؟



6 ـ متى صدر آخر إعلان لشغل الوظائف في المؤسسة؟ مع بيان عدد المتقدمين وعدد المقبولين، ومتى كانت آخر مرة أجريت فيها مقابلات التوظيف؟



7 ـ هل تصدر المؤسسة إعلان توظيف؟ وما طرق شغل الوظيفة لسد احتياجاتها؟



8 ـ هل عينت المؤسسة موظفين من دون وجود إعلان توظيف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لذلك؟ وكم بلغ عدد من توظف بهذه الطريقة منذ 2022/1/1 حتى تاريخ ورود السؤال؟