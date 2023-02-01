

القاهرة - محمد صلاح



كشفت الفنانة ليلى أحمد زاهر عن البرومو الأول لأغنيتها «كلمة أخيرة» المقرر طرحها قريبا عبر «يوتيوب» والمنصات الموسيقية المختلفة، وهي أول تجربة احترافية للممثلة الشابة في عالم الغناء، بعد تصدرها «الترند» أكثر من مرة بمقاطع غنائية لها من مناسبات عامة واجتماعية.



ونشرت ليلى البرومو الرسمي لأغنيتها، عبر حسابها الرسمي في «انستغرام»، وظهرت وسط الثلوج بإطلالة شتوية تميل للرومانسية وعلقت عليها: «قريبا»، ودعمها والدها الفنان أحمد زاهر بأول تعليق قائلا: «مبروك يا حبيبة قلبي إن شاء الله هاتكسري الدنيا».