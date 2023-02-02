عبدالكريم العبدالله



استقبل وزير الصحة د.أحمد العوضي مجلس إدارة جمعية الجراحين الكويتية لمناقشة أهم القضايا والمطالبات التي تخص «الجراحين».



وأكد رئيس جمعية الجراحين د.شهاب أكروف أن الجمعية تمد يد التعاون البناء لوزير الصحة د.أحمد العوضي بكل الطرق الممكنة للارتقاء بالعمل الطبي في الكويت، مبينا أن الجمعية تدعم كل المشاريع الجراحية في الكويت بما فيها التعليم والتدريب.ولفت د.أكروف الى أن الجمعية ناقشت مع الوزير العوضي العديد من المطالبات، والتي كان أولاها تبني وإقرار التوصيات الجديدة لإجراء عمليات السمنة والأيض الخارجة من اتفاق الجمعية الأميركية للأيض وعمليات السمنة (ASMBS) والمنظمة العالمية لجراحات السمنة (IFSO)، ووضع ممثل لجمعية الجراحين في أي لجنة يتم تشكيلها لمناقشة وإقرار هذا الموضوع.



وبين د.أكروف انه تمت مناقشة التوجه العام للدولة لإقرار الجمع بين العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، والأخذ بالخطوة الاستباقية لإلغاء قرار خصم بدل الاختصاص وبدل التخصص النادر في حال رغب الطبيب في ممارسة العمل بالقطاع الخاص، وعدم خصم أي من البدلات في حال تقدم الطبيب للعمل في القطاع الخاص.



وذكر أنه تمت أيضا مناقشة موضوع إعادة النظر في مسمى التخصص النادر وإضافة حوافز مادية للتخصصات الجراحية النادرة الطاردة لبعض الكفاءات لعدم وجود حافز مادي لهم في القطاع الحكومي ولندرة التحاق تلك الفئة بالعمل في القطاع الخاص، فضلا عن وضع خطة للطلبيات الجراحية الطارئة لكي لا تتعطل العمليات الجراحية ولا تؤثر على خطة سير العمل.



وأشار إلى أن الوزير العوضي أبدى اهتماما كبيرا بمطالبات الجمعية ووعد بتبنيها ودراستها، كما أبدى موافقته على وضع ممثل لجمعية الجراحين الكويتية في الاجتماعات الخاصة بمناقشة وضع آليات العمل في أي من التخصصات الجراحية.