أعلنت وزارة الصحة عن تدشين حملة تطعيم لقاح (كوفيد-19) ثنائي التكافؤ للفئة العمرية 18 سنة فما فوق وذلك عبر 15 مركزا من مراكز الرعاية الصحية الأولية إضافة لمركز شباب الجليب وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن الجرعات الجديدة من لقاح (كوفيد-19) ثنائي التكافؤ هي جرعات تنشيطية تعزز المناعة ضد سلالات فيروس (كوفيد-19) الأساسية وسلالات متحور أوميكرون والتي تمثل معظم الحالات الموجودة حاليا.



وأوضحت انه من الممكن أخذ الجرعة التنشيطية من تطعيم (كوفيد-19) ثنائي التكافؤ المحدث بعد مرور شهرين (على الأقل) من آخر جرعة من لقاح (كوفيد-19) سواء كانت الجرعة الثانية أو التنشيطية أيا كانت الشركة المصنعة للقاح للفئة العمرية 18 سنة فما فوق.



وأشارت الى ان الهدف من اخذ الجرعة التنشيطة هو توفير الحماية المثلى ضد سلالات الفيروس الحالية وخاصة سلالات أوميكرون بالإضافة إلى تعزيز فعالية اللقاح السابق والتي تقل مع مرور الوقت للحفاظ على المستوى المناعي المطلوب.



ولفتت وزارة الصحة الى انه من الضروري أخذ جرعة من لقاح (كوفيد-19) ثنائي التكافؤ للعمل على تقليل حدوث مضاعفات المرض ودخول العناية المركزة عند الإصابة وخاصة بين الفئات الأكثر خطورة، ناصحة بضرورة التطعيم للجميع وخاصة فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى نقص المناعة. وقالت انه في حال عدم تلقي أي جرعة من جرعات لقاح كوفيد-19 في السابق فمن الضروري تلقي الجرعة الأولى ثم الثانية من لقاح كوفيد-19 الأساسي وبعد مرور مدة لا تقل على الشهرين بالإمكان أخذ الجرعة المنشطة لقاح كوفيد-19 المحدث - ثنائي التكافؤ.



وأضافت الوزارة ان جرعات لقاح كوفيد-19 (الأساسية) لازالت متوافرة ويمكن تلقيها عبر مركز عبدالرحمن الزيد الصحي «غرب مشرف» وذلك للفئة العمرية من 5 سنوات فما فوق وكجرعة تعزيزية للفئة العمرية من 12 - 18 سنة ولكل من لم يتلق اللقاح من قبل.