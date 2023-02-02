تقدم رئيس نقابة العاملين بوزارة التعليم العالي د.خالد البراك بخالص التهاني والتبريكات لزملائه موظفي إدارة المعادلات وعلى رأسهم وكيلة المعادلات فاطمة السنان بمناسبة تتويج جهود النقابة وتكللها بالنجاح، مشيرا إلى أنه قد تم إقرار بدل طبيعة العمل لإدارة المعادلات من قبل مجلس الخدمة المدنية، وأن هذا الإنجاز الكبير والمستحق جاء بعد جهود. وتوجه د.البراك بشكره الجزيل لوزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني لمتابعته الحثيثة لمطلب النقابة ومشاركته الفعلية مع النقابة في إعداد الرؤية الخاصة بهذا المطلب ووضع الطبيعة الخاصة لعمل إدارة المعادلات كأولوية خاصة لما تتحمله من ضغوط وضرورة تميز عملها عن باقي الأعمال، والشكر موصول لوكيل وزارة التعليم العالي د.صبيح المخيزيم على متابعته المستمرة.