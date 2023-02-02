

وجه النائب خليل أبل سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بشأن سحب بعض المزايا الوظيفية التي كانت تمنح سابقا لموظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قبل الخصخصة.



ووجه سؤالين إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني، بشأن تأخير إعلان نتائج درجات مادة الكيمياء لطلبة الطب البشري في الجامعة، وبشأن كلية التمريض في التطبيقي.



وجاء في سؤاله الى وزير المالية ما يلي:



بشأن سحب بعض المزايا الوظيفية التي تمنح سابقا لموظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قبل الخصخصة وتستمر معهم بعد التقاعد كميزة منح تذاكر سفر للأبناء فوق 24 سنة.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الامتيازات المادية والعينية التي كانت تمنح للموظفين بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والمتقاعدين في ظل القانون رقم (21) لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ومن ثم استمرت الامتيازات بعد الخصخصة في ظل القانون الحالي رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة؟ وما الامتيازات التي سحبت في ظل القانون الجديد؟



2- ما الامتيازات التي تمنح للموظفين والمتقاعدين والعاملين بشركة الخطوط الجوية الكويتية بموجب الاتفاقيات المبرمة بينها وبين منظمة الطيران العالمي (آياتا)؟ وهل يوجد في هذه الاتفاقيات نص على أن تمنح شركة الخطوط الجوية الكويتية ميزة تذاكر السفر للأبناء فوق سن (24 سنة)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان أسباب مخالفة الاتفاقيات مع (آياتا) ومدى قانونية اتخاذ مثل هذا الإجراء.



3- متى سحبت ميزة تذاكر السفر عن أبناء شركة الخطوط الجوية الكويتية ممن تجاوز عمره (24 سنة)؟ وما الغاية من سحب هذا الميزة عنهم.



4- نص قانون الخصخصة الحالي رقم (6) لسنة 2008 لشركة الخطوط الجوية الكويتية في البندين (2،3) من المادة الخامسة بما مفاده احتفاظ الموظفين بالمزايا النقدية والعينية وعدم المساس بها والتي كانوا يحصلون عليها في ظل القانون السابق رقم (21) لسنة 1965، وزاد على ذلك النص بعد البندين بأن مجلس الوزراء يضع القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة لبنود المادة (5) وهذا ينطبق كذلك على من رغب بالتقاعد من العاملين بالمؤسسة قبل الخصخصة، وعليه هل يحق لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية حرمان العاملين من أي ميزة من مزايا الوظيفية النقدية والعينية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب – فيرجى تقديم السند القانوني والإثبات الذي يمنح هذا الحق للشركة بسحب أي ميزة من المزايا، وأما إذا كانت الإجابة بالنفي – فمن يتحمل من مسؤولي الشركة حرمان العاملين من المزايا التي كانوا يحصلون عليها؟



5- هل لدى شركة الخطوط الجوية الكويتية رغبة أكيدة في العمل على إعادة ميزة منح تذاكر سفر لأبناء العاملين فيها لمن تجاوز عمره (24 سنة) وإعادة الامور إلى نصابها الطبيعي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب - فمتى سيكون ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي ـ فيرجى تبرير الإصرار على سحب هذه الميزة من مستحقيها.



وجاء في سؤاله الأول إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي ما يلي:



نمى إلى علمي تأخير إعلان نتائج درجات مادة الكيمياء لطلبة سنة أولى في كلية الطب في جامعة الكويت، نظرا لصعوبة الاختبار وعدم مطابقته للمادة العلمية التي درست للطلبة في الفصل الحالي للسنة الدراسية (2022-2023).



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بأسماء أعضاء اللجنة الخاصة بوضع اختبار مادة الكيمياء لطلبة سنة أولى طب بشري وطب أسنان وصيدلة، على أن يتضمن المسمى الوظيفي لكل عضو والمؤهلات والتخصصات العلمية وسنوات الخبرة العملية، مع بيان تاريخ التعيين.



2- كشف بعدد الطلبة في كلية الطب البشري وطب أسنان والصيدلة الدارسين لمادة (الكيمياء) للسنة الدراسية الحالية (2022-2023)، وكشوف للسنوات الدراسين لمادة (الكيمياء) للسنة الدراسية الحالية (2022 - 2023)، وكشوف للسنوات الدراسية الفائتة للناجحين والراسبين، على أن يكون كل كشف لكل سنة دراسية وكل كلية على حدة.



3- ما نسبة نجاح طلبة كلية الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة بمادة (الكيمياء) في الثلاث السنوات الدراسية الفائتة حتى السنة الدراسية الحالية (2022 - 2023)؟ مع بيان ما إذا كانت هذه النسب طبيعية كما هو في السابق أم أن هناك تدنيا في مستويات النجاح للطلبة في هذه المادة الأكاديمية، وفي حال كانت متدنية، يرجى توضيح أسباب ذلك، وتقديم مقارنة باختلاف نسب النجاح والرسوب في تلك السنوات عن السنة الدراسية الحالية.



4- هل أعلنت نتائج اختبارات مادة (الكيمياء) لطلبة كلية الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في الفصل الدراسي الأول للسنة الدراسية (2022-2023)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب هل حصل تأخير في إصدارها؟ وإذا حصل تأخير في صدورها، يرجى بيان أسباب هذا التأخير، وإذا كانت الإجابة النفي يرجى بيان سبب عدم صدورها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



5- ما مدى صعوبة اختبار مادة الكيمياء لطلبة الطب في الفصل الدراسي الأول في السنة الدراسية (2022 - 2023) وعدم مطابقته للمادة العلمية التي درسها الطلبة في هذا الفصل الدراسي الحالي، وذلك حسب تقييم عمادة كلية الطب؟



6- هل التصحيح لاختبارات المادة المذكورة يدوي أم آلي؟ إذا كانت الإجابة بأنه آلي، هل يوجد عطل آلي أو تقني أم أن أوراق التصحيح لم تدرج آليا حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان ما جرى في هذا الخصوص.



7- ما صحة إعلان فتح باب إعادة الاختبار للمادة المذكورة لطلبة كلية الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في الفصل الدراسي الأول للسنة الدراسية (2022-2023) قبل صدور النتائج بأسبوع؟ وهل مددت فترة التسجيل للإعادة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى بيان أسباب إعادة الاختبار وتعليل تمديد التسجيل للإعادة.



8- هل يتناوب عدة أساتذة ومعيدين على تدريس مادة الكيمياء لطلبة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بكشف بأسمائهم، على أن يتضمن الكشف مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية وشهاداتهم العلمية وسنوات خبرتهم العملية وتاريخ التعيين في جامعة الكويت، مع بيان كيفية تناوبهم على تدريس هذه المادة، وعدد المحاضرات لكل منهم بالفصل الدراسي الأول للسنة الدراسية (2022-2023)، وهل هذا الإجراء مقبول في التعليم الأكاديمي؟



وجاء في سؤاله الثاني ما يلي:



تعد كلية التمريض في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيئة طاردة، رغم محاولة وزارة التعليم العالي جذب الطلبة لدراسة هذه المهنة الإنسانية، نظرا لما يعانيه الطلبة من تمييز وعدم التقدير الكافي، رغم أن هذه المهنة تصنف بالتخصص النادر نظرا لقلة إقبال الطلبة على دراسة هذا التخصص.



لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بعدد طلبة كلية التمريض في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حاليا حتى تاريخ ورود هذا السؤال، على أن يتضمن عدد الطلبة الذكور والإناث والسنة الدراسية كل على حدة.



2- كشف بعدد الطلبة المقبولين في كلية التمريض بالهيئة منذ العام الدراسي (2015-2016) حتى الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي (2022-2023) الذين رفضوا هذا التخصص، أو بعد دخولهم في هذا التخصص انتقلوا لتخصص آخر.



3- هل لدى وزارة التعليم العالي والهيئة دراسة حول أسباب عزوف الطلبة خريجي الثانوية العامة عن التقدم لدراسة هذا التخصص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بها.



4- ما أسباب التأخير في صرف مكافأة التخصص النادر لطلبة كلية التمريض ومكافأة التفوق ومكافأة الفصل الدراسي الصيفي، وعدم صرف مكافآت الطلبة المستحقة بعد تخرجهم؟



5- رغم قلة الطلبة الدارسين في الكلية، إلا أن الكلية تعاني من قلة الشعب مما يؤثر على اجتياز الطلبة لسنوات الدراسية، فما أسباب قلة الشعب؟ ومن المسؤول عن سير العملية التعليمية بالشكل المطلوب في هذا التخصص النادر؟



6- ما صحة احتكار بعض الأساتذة في الكلية للمادة العلمية وعدم وجود بديل لنفس المادة؟ وهل هذا تقصير من الهيئة في تعيين أستاذة آخرين في المادة نفسها أم أن هذا الوضع مستمر دون إيجاد حلول؟



7- نمى إلى علمي أن بعض الأساتذة الوافدين في الكلية يضع اختبارات تعجيزية في بعض مواد التخصص مما يؤدي إلى عرقلة وتأخير تخريج الطلبة، فهل تراجع الكلية الاختبارات لتقييم الوضع وتأثيره النفسي والعلمي على الطلبة أم أن أستاذ المادة هو الذي يتحكم بتقييم الطلبة؟