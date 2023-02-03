محمد راتب



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أنه تم تشكيل لجنة حكومية لوضع الحلول المناسبة للآبار الفوارة والتي مازالت تتسبب بإتلاف الحيازات الزراعية بمنطقة الوفرة الزراعية، باعتبارها مصدرا يهدد الأمن الغذائي والزراعة المحلية.



وذكرت أن اللجنة تضم العديد من الجهات أبرزها الأشغال والكهرباء والماء والداخلية والمعلومات المدنية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة.



وبينت المصادر أن الكثير من المزارعين في منطقة الوفرة الزراعية تقدموا بشكاوى بسبب الآبار الفوارة التي تسببت بتلف التربة والمحاصيل الزراعية وتآكل المباني وصعوبة الوصول إلى الحيازات الزراعية. وأضافت ان منطقة الوفرة الزراعية تشهد ارتفاعا في منسوب المياه الجوفية (المالحة غير الصالحة للاستخدام)، وذلك نتيجة لوجود هذه الآبار.