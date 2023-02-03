وجه النائب د.حمد المطر سؤالين إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي، عن سبب تأخير إنشاء مستشفيي الصباح الجديد، والأمراض السارية الجديد، ونص السؤالان على ما يلي:



السؤال الأول: أنشئ مستشفى الصباح في ستينيات القرن الماضي، وافتتح المستشفى المغفور له الشيخ عبدالله السالم - طيب الله ثراه - عام 1962، ويمثل مستشفى الصباح رمزا لنهضة الكويت الحديثة، حيث سبق جميع دول المنطقة في حينها بتقديم هذا المستوى الطبي المرتفع.



وبدأ المستشفى عند افتتاحه بعدد محدود من الأطباء والهيئة التمريضية والأسرة العلاجية، تضاعف عددها مع الوقت ليلبي حاجة المواطنين على مدار السنوات السابقة.



وقد أبرمت وزارة الصحة في أبريل 2014 عقدا لإنشاء مستشفى الصباح الجديد الذي يقع بالقرب من المبنى القديم، بإجمالي تكلفة تقارب مائة وثمانين مليون دينار كويتي، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ العقد خلال 4 سنوات، إلا أن الانتهاء من المستشفى الجديد تأخر طوال هذه السنوات، على الرغم من الحاجة الماسة للتوسع في الخدمات الطبية والصحية، بما يلبي طموحات المواطن الكويتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما تاريخ إبرام عقد إنشاء مستشفى الصباح الجديد؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد.



2- بيان تفصيلي بجميع الأعمال المتفق على إنجازها بموجب هذا التعاقد.



3- ما الميعاد المحدد في العقد المبرم مع المقاول للانتهاء من جميع الأعمال؟



4- ما قيمة الأعمال الإجمالي المتفق عليها في العقد المبرم مع المقاول؟



5- بيان بالأعمال التكميلية أو التعديلية التي أضيفت للعقد (إن وجد).



6- بيان فترات التمديد الزمنية التي منحت للمقاول، مع تحديد أسباب ومبررات التمديد، ومن قام بمنحه.



7- ما الإجراءات التي اتخذت تجاه المقاول بسبب التأخير في التنفيذ والانتهاء من الأعمال كافة المتعاقد عليها؟



8- ما الأسباب الفعلية للتأخير في التنفيذ طوال هذه المدة؟



9- ما تاريخ التسلم المتوقع لمستشفى الصباح الجديد؟



10- قيمة الغرامات التي وقعت على المقاول منذ التعاقد حتى تاريخه مع تحديد أسباب هذه الغرامات (إن وجدت).



السؤال الثاني: أبرمت وزارة الصحة في مايو 2014 عقدا لإنشاء مستشفى الأمراض السارية الجديد الذي يقع بالقرب من المبنى القديم، بإجمالي تكلفة تتجاوز 50 مليون دينار كويتي، على أن يتم الانتهاء من تنفيذي العقد خلال 3 سنوات.



وقد سبق لوزارة الصحة أن أعلنت عن نقل وتوزيع الخدمات التي يقدمها مستشفى الأمراض السارية إلى عدد من المرافق الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة ابتداء من يناير 2016 لحين الانتهاء من مشروع إنشاء مستشفى الأمراض السارية الجديد، إلا أن الانتهاء من المستشفى الجديد تأخر لما يزيد على 6 سنوات - وهي ضعف المدة التعاقدية المتفق عليها - على الرغم من أهمية مستشفى الأمراض السارية وخصوصيته لما فيه من تواصل وتعامل مع أمراض معدية متفرقة، وأهمية ذلك لمنع العدوى وانتشارها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما تاريخ إبرام عقد إنشاء مستشفى الأمراض السارية الجديد؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد.



2- بيان تفصيلي بجميع الأعمال المتفق على إنجازها بموجب هذا التعاقد.



3- ما الميعاد المحدد في العقد المبرم مع المقاول للانتهاء من جميع الأعمال؟



4- ما قيمة الأعمال الإجمالية المتفق عليها في العقد المبرم مع المقاول؟



5- بيان بالأعمال التكميلية أو التعديلية التي أضيفت للعقد (إن وجدت).



6- بيان فترات التمديد الزمنية التي منحت للمقاول، مع تحديد أسباب ومبررات التمديد، ومن قام بمنحه.



7- ما الإجراءات التي اتخذت تجاه المقاول بسبب التأخير في التنفيذ والانتهاء من جميع الأعمال المتعاقد عليها؟



8- ما تاريخ التسلم المتوقع لمستشفى الأمراض السارية الجديد؟



9- قيمة الغرامات التي وقعت على المقاول منذ التعاقد حتى تاريخه، مع تحديد أسباب هذه الغرامات (إن وجدت).