وجه النائب فارس العتيبي سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العداوني بشأن الوظائف الإشرافية في وزارة التربية، نص على ما يلي:



للوظائف الإشرافية أهمية قصوى في التنظيم الإداري في المرافق العامة حيث تتولى الإشراف على الموظفين وما يتبع ذلك من مراجعة أعمالهم والقيام بعمليات الإدارة والتخطيط والتنظيم والتنسيق والمتابعة والإشراف العام والمباشر على أعمال المرافق والإدارات في مختلف الوحدات التنظيمية من الناحيتين الإدارية والفنية وما يستلزمه ذلك من اتخاذ الإجراءات وفقا لواجبات ومسؤوليات ومستوى الوظائف والقيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بمجال الإشراف في حدود الهيكل التنظيمي، وتكتسب هذه الوظائف أهميتها باعتبارها حلقة الوصل بين الوظائف القيادية المختصة برسم السياسة العامة للمرفق وبين الوحدات التنظيمية التابعة لها باعتبارها المختصة بتنفيذ تلك السياسة.



ولما كانت الوظائف الإشرافية المتمثلة في وظائف (مدير عام منطقة تعليمية – مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام – مدير إدارة مدارس التربية الخاصة) من الوظائف المهمة والمعززة لعمل الإدارة تنظيميا وإداريا، وحيث إن الوزارة أعلنت في 13/12/2022 عن حزمة من الوظائف الإشرافية الشاغرة من بينها مديرو عموم المناطق التعليمية ومدير إدارة مدارس التربية الخاصة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية عن بطاقة الوصف الوظيفي لوظائف (مدير عام منطقة تعليمية في التعليم العام والخاص – مدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام – مدير إدارة مدارس التربية الخاصة) وجميع التعديلات التي أجريت عليها منذ عام 2012 حتى تاريخه، مع بيان سبب التعديل في كل حالة -إن وجد-.



2- صورة ضوئية من آخر إعلان أصدرته الوزارة في شأن حاجتها إلى شغل وظيفة مدير عام منطقة تعليمية، ومدير إدارة مدارس التربية الخاصة.



3- صورة ضوئية من الإعلانات التي أصدرتها الوزارة عن حاجتها إلى شغل وظيفة مدير إدارة مدارس التربية الخاصة منذ 2012 حتى تاريخه.



4- صورة ضوئية من شهادة التدرج الوظيفي وبيان المستوى الوظيفي والسيرة الذاتية لشاغلي وظيفة (مدير ادارة مدارس التربية الخاصة ومدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام) منذ عام 2012 حتى تاريخه.



5- هل تدرج شاغلو وظيفتي (مدير إدارة مدارس التربية الخاصة ومدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام) في وظائف (معلم ورئيس قسم ومدير مدرسة ومراقب شؤون تعليمية) بحسب كل وظيفة منذ 2012 حتى تاريخه؟



6- هل ينطوي إعلان الوزارة عن حاجتها إلى شغل وظيفة مدير إدارة مدارس التربية الخاصة على تمييز في المراكز القانونية المتساوية بينه وبين مدير عام منطقة تعليمية والتعليم الخاص تأسيسا على تماثل طبيعة عمل مديري عموم المناطق التعليمية مع عمل مدير إدارة التربية الخاصة ومدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام باعتبارها وظائف إدارية تشرف على مؤسسات تعليمية وتنظم احتياجات هذه المؤسسات؟



7- أسباب اقتصار الترشح لوظيفة «مدير التربية الخاصة» بحسب الإعلان الصادر من الوزارة وبطاقة الوصف الوظيفي لمدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام على شاغلي وظيفة «مراقب تعليمي» فقط وعدم اشتراط شرط مماثل في إعلانات الوزارة عن حاجتها إلى شغل وظيفة مديري عموم المناطق التعليمية والتعليم الخاص.



8- هل يستحق شاغلو وظيفة مدير عام (منطقة تعليمية – التعليم الخاص) بدل إشراف وبدل توجيه حسب الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم (86 لسنة 2017) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28 لسنة 2011) في شأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين في وزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان سند الاستحقاق وتاريخ صرفه لكل منهم.



9- صورة ضوئية من قرار تشكيل لجنة التنظيم في وزارة التربية وجميع التعديلات التي أجريت عليه منذ عام (2017) حتى تاريخه، ومن محاضر اجتماعات اللجنة منذ عام (2017) حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وعلى وجه الخصوص اجتماعات لجنة التنظيم في الفترة ما بين شهر أكتوبر 2022 حتى ديسمبر 2022.



10- صورة ضوئية من قرارات مجلس الخدمة المدنية الصادرة في شأن شروط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية وجميع التعديلات التي أجريت عليها منذ عام 2011 حتى تاريخه، وقرارات الوزارة المنفذة لها.



11- صورة ضوئية من المرسلات مع ديوان الخدمة المدنية في شأن الوظائف الإشرافية (مدير عام ومدير إدارة مدارس التربية الخاصة ومدير التنسيق ومتابعة التعليم العام) وردود الديوان عليها.