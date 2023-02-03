وجه النائب مبارك الحجرف 3 أسئلة إلى كل من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، عن قيمة المنح الممنوحة للدول العربية منذ تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية وتسكين الوظائف الإشرافية في الصندوق، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، بشأن إعلانات التعيين في الهيئة العامة للاتصالات، ونصت الأسئلة على ما يلي:



سؤالان إلى وزير الخارجية: السؤال الأول: يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم تبلغ قيمة المنح الممنوحة للدول العربية منذ تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حتى تاريخ ورود السؤال؟



2- كم تبلغ قيمة القروض الممنوحة للدول العربية منذ تأسيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حتى تاريخ ورود السؤال؟



3- جدول موضحا فيه أسماء الدول، وقرين كل دولة قيمة المنح الممنوحة من الصندوق منذ تأسيسه حتى تاريخ ورود السؤال.



4- جدول موضحا فيه أسماء الدول، وقرين كل دولة قيمة القروض الممنوحة من الصندوق منذ تأسيسه حتى تاريخ ورود السؤال.



السؤال الثاني: يعد تسكين الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية الشغل الشاغل للموظفين، وللجهات الحكومية وقيادييها الذين يتعرضون في كثير من الأحيان إلى ضغوط لتعيين محسوبين على هذا الطرق أو ذاك في مناصب قيادية عليا، حتى لو كانوا لا ينتمون إلى الجهة المعنية.



وإيمانا منا بما تقتضي المصلحة العامة، ودعم شباب هذا الوطن وإزالة الظلم عنهم، وإنصافهم في الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حيث نمى إلى علمي وجود تخبط وانحيازات شخصية وفئوية في الترقية للوظائف الإشرافية في الصندوق، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- السيرة الذاتية والتدرج الوظيفي لكل من المدير العام بالتكليف ونواب المدير العام ومديري الإدارات، ومساعديهم ورؤساء الأقسام في الصندوق، وصورة ضوئية من مؤهلاتهم الدراسية.



2- هل توجد قضايا مرفوعة في المحاكم الكويتية تخص الموظفين في حقوقهم ومطالباتهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعدد القضايا والأسباب المرفوعة من أجلها القضية.



3- هل توجد تظلمات من الموظفين في شأن الوظائف الإشرافية والقيادية في الصندوق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بعددها وما اتخذ في شأنها.



4- كم عدد المستشارين غير الكويتيين في الصندوق؟ وما الأعمال المكلفين بها؟ وما إجراءاتكم لتكويت وظيفة مستشار؟



5- صورة ضوئية من اللوائح التي تتضمن شروط شغل الوظائف الإشرافية، وطريقة الاختيار لوظائف رئيس قسم ومراقب ومدير ومساعد مدير ونائب مدير في القطاعات.



سؤال إلى وزير التجارة بشأن إعلانات التعيين في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- متى كان آخر إعلان توظيف في الهيئة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منه.



2- عدد المتقدمين للإعلان الأخير وعدد من قبلوا منذ تاريخ الإعلان حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



3- ما السبب في عدم تعيين الهيئة لكل من اجتاز الشروط الواردة في الإعلان منذ آخر تاريخ له حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



4- ما خطة الهيئة في تعيين من اجتازوا الإعلان وما شروط العمل؟



5- هل عين موظفون في الهيئة من دون إعلان؟