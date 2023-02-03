أطلــقـــت إكســــايت للإلكترونيات، الشركة الرائـــدة فـــي مجـــال الإلكتـــرونيات وإحـــدى شركات صناعات الغانم (مجموعة قتيبة الغانم) مهرجان عروضها الخاصة بشهر فبراير، تزامنا مع الاحتفالات بالأعياد الوطنية في الكويت.



وستتخلل المهرجان فرص لربح أجهزة إلكترونية وجائزة نقدية بقيمة تصل الى 100000 دولار أميركي، بالإضافة إلى سحوبات يومية وذلك من بداية الشهر الجاري حتى تاريخ 19 فبراير.



تفخر Xcite بتعاونها مع نخبة من أفضل العلامات التجارية في العالم، حيث تقدم للعملاء في الكويت ومنطقة الخليج أحدث التقنيات في جميع الفئات، مما يضم الأجهزة التلفزيونية بتقنية OLED 65 بوصة والمعدات الرياضية المنزلية، بالإضافة إلى أحدث أجــهزة ومنـــتجات Apple.



يجدر بالذكر أن Xcite لديها العديد من الشراكات مع عدد من أفضل العلامات التجارية الرائدة في مختلف قطاعات الكهربائيات والإلكترونيات، مثل فيليبس وسوني ومايكروسوفت وHP ونيوتريكوك وبلو إير، بالإضافة إلى أوتو، ريمنجتون، ديلونجي، بيزيل، توشيبا، والعلامة التجارية المبتكرة Wansa من قبل إكسايت، والتي تقدم العديد من فئات الأجهزة الإلكترونية والكهربائية. يمكن للعملاء الاستفادة من هذه العروض عن طريق أي من سلسلة فروع إكسايت في الكويت التي تضم 45 معرضا منتشرا في مختلف مناطق الكويت، بالإضافة إلى استخدام الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهواتف الذكية، مع إمكانية مضاعفة فرص الدخول للسحب في حال شراء المنتجات بالأقساط.



والتزاما منها بوضع تجربة العميل في محور أعمالها، تستمر إكسايت في سعيها لتوفير خدمة عملاء فائقة التميز، من حيث تلبية احتياجاتهم بطريقة ميسرة بوجود فريق عمل مؤهل وخدمات مساندة عديدة تشمل الأقساط الميسرة والكفالة الإضافية X-Care وخدمات التوصيل والتركيب والتسوق براحة من خلال تطبيق على الهواتف الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني، كما تتيح لهم الشركة الاستفادة من خدمة الدفع أونلاين والتسلم من المعرض عن طريق خدمة Click-and-Collect. هذا بالإضافة إلى خدمة الطلب عن طريق الموقع والاستفادة من خدمة التوصيل بأسلوب حديث ومصمم بأحدث المعايير.



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