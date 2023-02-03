سيرت الجمعية الخيرية الكويتية (حفاظ) شاحنات إغاثة شتوية إلى اللاجئين السوريين ضمن المرحلة السادسة من مشروعها المعونة الشتوية وتضمنت مواد غذائية وأدوات تدفئة ، وذلك بالتعاون مع فريق التآخي التطوعي.



وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المحامي عبد العزيز الرفاعي: استشعارا منا لواجب الأخوة الإسلامية والعربية تجاه أهلنا في سورية وتخفيفا لمعاناة المحتاجين في البرد القارس سيرت جمعية حفاظ شاحنات المرحلة السادسة من مشروع المعونة الشتوية إلى مخيمات اللاجئين السوريين وتستهدف مساعدة 1650 مخيماً وتوصيل معونة الشتاء إليهم مما كان له الأثر في توفير الغذاء والتدفئة وإدخال السرور على قلوبهم واستشعروا معاني الأخوة العربية والإسلامية بوقوف إخوانهم من أهل الكويت إلى جوارهم وتقديم الدعم لهم .



وأضاف : تظهر تقارير توزيع المساعدات حجم معاناة إخواننا المحتاجين إلى وسائل التدفئة في ظل برد قارس يحاصرهم، وبسبب قلة ذات اليد لا يقدرون على حماية الأطفال والنساء وكبار السن من البرودة الشديدة التي تجمد الأطراف وتسبب الأمراض وتهدد حياة المرضى، ولا ملجأ لهم من المطر والصقيع، إلا البيوت التي يفتقدونها.



وتشتد المعاناة كلما اشتد البرد وحاصرت الأمطار والثلوج البيوت والخيام وأغلقت الشوارع فتتعطل الأعمال وموارد الرزق لكثير من العوائل .



وتوجه الرفاعي بالشكر إلى فريق التآخي برئاسة الشيخ عادل العازمي على جهودهم المباركة في إنجاح المشروع، والشكر موصول إلى أهل الخير من كويت الخير لدعمهم هذا المشروع ، ودعاهم إلى استمرار الدعم و المساهمة لإغاثة إخوانهم، وتخفيف المعاناة على الأطفال الأيتام والفقراء وأبناء الأسر المتعففة وأصحاب العوز والحاجات وذلك من خلال التبرع على موقع الجمعية الخيرية الكويتية حفاظ على الإنترنت