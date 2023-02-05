وجه النائب فيصل الكندري سؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن إعادة هيكلة قطاع الرقابة الدوائية والغذائية وتحديد اختصاصات الإدارة والمراقبة والقسم التابع للوكيل المساعد، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



الهيكل التنظيمي لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية:



1 ـ هل يوجد قرار تنظيمي لإعادة هيكلة القطاع وتحديد اختصاصات الإدارات والمراقبة والقسم التابع للوكيل المساعد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فهل مازال معمولا به؟ مع تزويدي به وبجميع القرارات التنظيمية الصادرة منكم ومن السيد وكيل الوزارة والسيد الوكيل المساعد والسيد مدير القطاع منذ 2018 إلى سنة 2022.



2 ـ كم عدد الإدارات والمراقبات والأقسام التابعة لقطاع رقابة الأدوية الطبية والدوائية، وما اختصاصاتها؟



3 ـ كشف بالاسم الرباعي لكل من:



٭ مدير إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية.



٭ مراقب التسجيل والإفراج.



٭ رئيس قسم التجميل.



٭ رئيس شعبة الإفراج.



٭ رئيس شعبة الطرود.



٭ رئيس قسم الأدوية الواردة.



٭ مراقب المختبرات.



٭ رئيس قسم علم الميكروبات (المايكروبايولوجي).



٭ رئيس قسم علم الأدوية (الفارماكولوجي).



٭ رئيس قسم الكيمياء.



٭ رئيس قسم تسجيل الأدوية.



٭ رئيس قسم التدريب.



٭ مدير إدارة تفتيش الأدوية.



٭ رئيس قسم التفتيش الأهلي.



٭ رئيس قسم التفتيش البيطرة والمكملات والتجميل والعطارة.



٭ رئيس قسم التفتيش الحكومي.



٭ رئيس قسم الإحصاء والملفات.



مع تزويدي بقرار تعيينهم ومقر عملهم السابق ـ إن وجد ـ ومؤهلهم الدراسي، ومكان الحصول عليه والشهادة العلمية واسم الجامعة والمعادلة من وزارة التعليم العالي وتدرجهم الوظيفي وسنوات خبرتهم في كل تدرج وظيفي، وهل حصلوا على التدرج الوظيفي في الإدارة نفسها؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، ومستواهم الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصولهم عليه.



4 ـ ما التخصصات والشعب التابعة لمراقبة تسجيل وإفراج الأدوية غير المصنفة مثل: الأعشاب، والتغذية، والبيطرة، والمكملات العلاجية؟ مع تزويدي بالأسماء الرباعية للمشرفين عليها، ومقر عملهم السابق ـ إن وجد ـ ومؤهلهم الدراسي ومكان حصولهم عليه وبالشهادة العلمية، واسم الجامعة والمعادلة من وزارة التعليم العالي ومستواهم الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصولهم عليه.



5 ـ كم عدد الصيادلة والموظفين الكويتيين وغير الكويتيين، وما طبيعة عملهم، وما مؤهلهم الدراسي؟ مع تزويدي بقائمة للصيادلة والموظفين المستحقين لبدل التدريب.



6 ـ هل يوجد برنامج تدريب يشرف عليه رئيس قسم التدريب أو من ينوب عنه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالبرنامج التدريبي والمدة المستغرقة للتدريب، وبكشف بالصيادلة والموظفين الذين اجتازوا التدريب ومقر عملهم في الإدارة.



7 ـ ما اختصاصات إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وما الآلية المتبعة لتسجيل المواد بجميع أصنافها، وما المدة المستغرقة لإتمام إجراءات التسجيل إذ تشتكي كثير من الشركات من طول المدة وتعمد تأخير إصدار الشهادات، ومن المتسبب في ذلك، وهل خضع للتدريب؟



8 ـ ما معايير تسجيل المادة تحت بند «غير مصنف» أو أي تسمية بديلة؟ مع تزويدي بقائمة المواد المدرجة والمسجلة تحت هذا البند من سنة 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.



9 ـ ما اختصاصات قسم الإحصاء والملفات، وما القوانين والقرارات المنظمة للعمل الصادرة من وزير الصحة ووكيل الوزارة أو الوكيل المساعد أو رئيس القسم منذ سنة 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



10 ـ ما نوع المخالفات التي رصدها كل قسم، وكم عددها، وما الإجراءات التي اتخذت تجاه هذه المخالفات من سنة 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



11 ـ كم عدد الصيادلة والموظفين الكويتيين وغير الكويتيين في قسم الإحصاء والملفات، وما طبيعة عملهم، وما مؤهلاتهم واختصاصاتهم، وما الأعمال المنوطة بهم؟



12 ـ ما نظام الـ Data check، ومن صاحب الشركة، وما دورها، وما معايير استقبال وتقييم الصيادلة غير الكويتيين المتقدمين للعمل في القطاع الأهلي أو القطاع الحكومي، وهل هذا البرنامج مرتبط بوزارة التعليم العالي؟ مع تزويدي بالعقد المبرم بين وزارة الصحة والشركة صاحبة نظام Data check.



13 ـ هل توجد لجنة إدارية لتقييم المتقدمين للعمل في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة، واسم الإدارة المختصة والمعنية في أعمال هذه اللجنة، وما آلية اللجنة في تحديد العدد اللازم للعمل في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي؟



14 ـ كشف بعدد الصيادلة المتقدمين للعمل في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي من سنة 2019 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



15 ـ من مراقب تراخيص المخدرات والمؤثرات العقلية؟ مع تزويدي باسمه الرباعي وبقرار تعيينه ومقر عمله السابق ـ إن وجد ـ ومؤهله الدراسي ومكان الحصول عليه، والشهادة العلمية واسم الجامعة والمعادلة من وزارة التعليم العالي وتدرجه الوظيفي، وسنوات خبرته في كل تدرج وظيفي، وهل حصل على التدرج الوظيفي في الإدارة نفسها؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، ومستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله.



16 ـ ما الأقسام التابعة للمراقبة في البند السابق؟ مع تزويدي بكشف بالأسماء الرباعية لرؤساء الأقسام التابعة ومسمياتهم الوظيفية وقرار تعيينهم ومقر عملهم السابق ـ إن وجد ـ ومؤهلهم الدراسي ومكان حصولهم عليه وبالشهادة العلمية، واسم الجامعة والمعادلة من وزارة التعليم العالي وتدرجهم الوظيفي وسنوات خبرتهم في كل تدرج وظيفي، وهل حصلوا على التدرج الوظيفي في الإدارة نفسها؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي ومستواهم الوظيفي في كادر الصيدلة، وتاريخ حصولهم عليه.



17 ـ ما اختصاصات المراقبة في البند السابق، وما القوانين والقرارات الوزارية أو الإدارية التي تنظم العمل فيها؟



18 ـ من رئيس قسم تسعيرة الأدوية؟ مع تزويدي باسمه الرباعي وبقرار تعيينه ومقر عمله السابق ـ إن وجد ـ ومؤهله الدراسي ومكان الحصول عليه والشهادة العلمية واسم الجامعة والمعادلة من وزارة التعليم العالي وتدرجه الوظيفي، وسنوات خبرته في كل تدرج وظيفي، وهل حصل على التدرج الوظيفي في الإدارة نفسها؟ مع تزويدي بقرارات التدرج الوظيفي، ومستواه الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصوله عليه.



19 ـ من الموظفون العاملون في القسم المذكور سالفا؟ مع بيان عملهم السابق ـ إن وجد ـ ومؤهلهم الدراسي ومكان حصولهم عليه، وتزويدي بالشهادة العلمية واسم الجامعة والمعادلة من وزارة التعليم العالي وسنوات خبرتهم في كل تدرج وظيفي، ومستواهم الوظيفي في كادر الصيدلة وتاريخ حصولهم عليه.



20 ـ ما اختصاصات القسم المذكور سالفا، وما القوانين والقرارات الوزارية أو الإدارية التي تنظم العمل به؟



21 ـ صورة ضوئية من قرارات تشكيل جميع اللجان الخاصة في قطاع الرقابة الدوائية والغذائية.