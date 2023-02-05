

وجه النائب د.خليل أبل سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.حمد العدواني، عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل حماية المنظومة التعليمية من أساليب الغش التي ينتهجها بعض الطلبة، ونص السؤال على ما يلي:



من الآثار السلبية على التعليم ظاهرة الغش في امتحانات المدارس التي يكون أحد أسبابها وجود البيئة المناسبة للغش، واستهتار المراقب وغش الطلبة قد يكونا دافعا للغش في الامتحانات ما يؤثر على المسيرة التعليمية والإخلال بالمنظومة المجتمعية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بعدد الطلبة من المرحلة المتوسطة حتى مرحلة الصف الثاني عشر بالمدارس الحكومية والأهلية التي ثبت عليهم الغش بالامتحانات المدرسية للعام الدراسي الحالي (2023/2022)، على أن يكون كشف مفصل لكل مرحلة دراسية، ويتضمن كل كشف اسم المدرسة والمادة العلمية وطريقة الغش بالامتحان، والإجراء الذي اتخذته وزارة التربية حيال من أبت غشه.



2- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية لتفعيل حماية المنظومة التعليمية من أساليب الغش التي ينتهجها بعض الطلبة؟



3- كم عدد المعلمين الذي تبين إعانتهم للطلبة على الغش أثناء الامتحانات في المراحل الدراسية المختلفة في السنة الدراسية الحالية (2023/2022)؟ وما تخصصاتهم العلمية وسنوات خبرتهم العملية، واسم المدرسة التي عمل مراقبا فيها؟ وما الإجراء الذي اتخذته الوزارة ضد من ثبت عليه مساعدة الطلبة على الغش؟



4- ما صحة تسريب بعض القائمين على سرية أوراق الامتحانات قبل توزيعها في مقار لجان الامتحانات لبعض الطلبة؟ وكم عددهم ومسمياتهم الوظيفية ومهامهم العملية؟ وكم المبالغ التي تلقوها نظير كل تسريب؟ وكم عدد الطلبة الذين ثبت تسريب الامتحانات لهم، وأسلوب إيصال أسئلة الامتحان لهم؟ وما المواد العلمية التي سربت؟ وكيف تمكنت الوزارة من معرفة حقيقة تسريب الامتحانات؟



5- هل تتكرر سنويا ظاهرة تسريب الامتحانات لطلبة المدرس كما حدث في هذه السنة الدراسية (2023/2022)؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فكيف ستتمكن الوزارة مستقبلا من إيجاد الحلول الكفيلة بعدم تسريب الامتحانات للطلبة من الجهات القائمة على سرية أوراق الامتحانات؟



6- هل يجري تدوير مديري المدارس أثناء أداء الطلبة لامتحاناتهم؟ وهل تعقد اجتماعات مكثفة مع لجان المراقبين قبل الامتحانات لاطلاعهم على كيفية المراقبة والتدقيق، وكيفية التعامل مع الطالب أثناء أداء الامتحان، ومع الطالب الذي يغش؟ يرجى الشرح تفصيليا بشأن هذه الإجراءات.



7- هل توجد في كل لجان الامتحانات كاميرات مراقبة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، فيرجى تعليل عدم وجود كاميرات، أما إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان الجهة التي تقوم بالتدقيق على شاشات كاميرات المراقبة.



8- هل تنسق الوزارة مع وزارة الإعلام والجهات الحكومية الأخرى المعنية لضبط من يبيع أجهزة السماعات التي تستخدم للغش؟



9- ما إجراءات الوزارة في شأن ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي حول غش الطلبة في المدارس وتصريحاتهم في هذا الشأن؟